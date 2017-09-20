Сын Фриске и Шепелева шокировал деда вопросом о наследстве

Отец умершей певицы Жанны Фриске остался в шоке от встречи с внуком Платоном.
В российской столице состоялась долгожданная встреча семьи Фриске и 4-летнего Платона, сына скончавшейся певицы и шоумена Дмитрия Шепелева. Папа привел мальчика в торговый центр в сопровождении троих охранников. Ребенок обрадовался встрече с родными и выглядел довольным. Но возникли и негативные моменты, отмечает сайт «Комсомольской правды».
Когда Платон остался с Владимиром Борисовичем наедине, то озадачил его явно недетским вопросом: «Дедушка, а когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?».
Адвокат семьи: «Владимир Фриске едва сдержал эмоции! И потом подошел к Шепелеву сказать пару ласковых, чтобы тот не науськивал ребенка. Родные приготовили для малыша подарки, как и в прошлую встречу. Но на этот раз Платон сообщил: „Папа сказал, чтобы я ничего у вас не брал“».
Российская певица Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы «Блестящие». В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. В апреле 2013 года певица родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.
Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.
Когда Платон остался с Владимиром Борисовичем наедине, то озадачил его явно недетским вопросом: «Дедушка, а когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?».
Адвокат семьи: «Владимир Фриске едва сдержал эмоции! И потом подошел к Шепелеву сказать пару ласковых, чтобы тот не науськивал ребенка. Родные приготовили для малыша подарки, как и в прошлую встречу. Но на этот раз Платон сообщил: „Папа сказал, чтобы я ничего у вас не брал“».
Российская певица Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы «Блестящие». В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. В апреле 2013 года певица родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.
Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.
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