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  • 20.09, 19:02

    Сын Фриске и Шепелева шокировал деда вопросом о наследстве

    1 комментарий
    • Фото: dmitryshepelev / instagram.com
    Сын Фриске и Шепелева шокировал деда вопросом о наследстве

    Сын Фриске и Шепелева шокировал деда вопросом о наследстве

    Сын Фриске и Шепелева шокировал деда вопросом о наследстве
  • Фото: dmitryshepelev / instagram.com

    • Отец умершей певицы Жанны Фриске остался в шоке от встречи с внуком Платоном.

    В российской столице состоялась долгожданная встреча семьи Фриске и 4-летнего Платона, сына скончавшейся певицы и шоумена Дмитрия Шепелева. Папа привел мальчика в торговый центр в сопровождении троих охранников. Ребенок обрадовался встрече с родными и выглядел довольным. Но возникли и негативные моменты, отмечает сайт «Комсомольской правды».

    Когда Платон остался с Владимиром Борисовичем наедине, то озадачил его явно недетским вопросом: «Дедушка, а когда ты вернешь нам с папой деньги и дом?».

    Адвокат семьи: «Владимир Фриске едва сдержал эмоции! И потом подошел к Шепелеву сказать пару ласковых, чтобы тот не науськивал ребенка. Родные приготовили для малыша подарки, как и в прошлую встречу. Но на этот раз Платон сообщил: „Папа сказал, чтобы я ничего у вас не брал“».

    Российская певица Жанна Фриске получила известность благодаря участию в составе группы «Блестящие». В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. В апреле 2013 года певица родила сына Платона от телеведущего Дмитрия Шепелева.

    Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.

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