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  • 20.09, 16:00
    Прокуратура Татарстана заинтересовалась «картофельными поборами» в школах. дети и подростки, продукты, скандалы, Татарстан, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрокуратура Татарстана заинтересовалась «картофельными поборами» в школах

    Прокуратура Татарстана заинтересовалась «картофельными поборами» в школах

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    Прокуратура Татарстана заинтересовалась «картофельными поборами» в школах

    Прокуратура Татарстана заинтересовалась «картофельными поборами» в школах

    Прокуратура Татарстана заинтересовалась «картофельными поборами» в школах

      В одной из школ Татарстана начало учебного года обернулось скандалом. Директор заведения довольно оригинальным способом решил проблему недостаточного финансирования школьной столовой. Для родителей ввели что-то вроде налога, только собирают его не деньгами, а картошкой — по 16 килограммов за каждого ребенка. Образовательным ноу-хау уже заинтересовались в прокуратуре.

      Чтобы закрыть дыру в бюджете столовой, в одной из школ поселка Кукмор организовали сбор продуктов, но это понравилось не всем родителям. Теперь педагоги вынуждены оправдываться.

      Алия Шарифуллина, учитель: «Если собрать картошку, это любимое блюдо наших детей. Очень хорошо готовят в нашей столовой ватрушки с картошкой, и картофельное пюре наши дети с удовольствием едят».

      После нескольких анонимных жалоб картофельными поборами заинтересовалась прокуратура.

      Ришат Шакиров, прокурор Кукморского района: «Проверка началась после публикации в средствах массовой информации сведений о том, что в одной из школ Кукмора осуществляются поборы. То есть с родителей требуют картофель по 16 килограммов на одного ребенка».

      Картошка раздора уже не в первый раз становится поводом для прокурорской проверки. Два года назад директора соседней школы наказали за то, что ученики выкапывали клубни вместо занятий. А в этот раз после разразившегося скандала директора и вовсе уволили.

      В школе не отрицают: указание собрать урожай с родителей поступило от директора, но другого способа прокормить школьников здесь не нашли. За директора заступаются всем коллективом. Учителя говорят: продукты с родителей теперь собирают во всех кукморских школах. Якобы такое указание поступило от районных чиновников. Но в отделе образования свою причастность к картофельному сговору отрицают, а бунт педсовета игнорируют.

      Шесть рублей 80 копеек на одного школьника в день — ровно столько заложено в местном бюджете на питание. Чем руководствовались чиновники, когда рассчитывали стоимость обедов, неизвестно. От комментариев отказались и в министерстве образования, и в Роспотребнадзоре. Но некоторые родители живо представили, из чего именно будет состоять бюджетный рацион, и согласились выкопать даже последнюю картошку с огорода.

      Тем временем правозащитники говорят, что с жалобами на добровольно-принудительные взносы в школах к ним обращаются регулярно и список продуктов картофелем не ограничивается.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александры Тонких.

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