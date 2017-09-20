Доля импорта в российских магазинах обновила исторический минимум

Росстат сообщил об очередном сокращении доли импортных товаров на полках российских магазинов. По итогам второго квартала текущего года этот показатель вновь обновил исторический минимум.
По информации газеты «Известия», доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли по итогам второго квартала текущего года составила 33%, доля продовольственных товаров зарубежного производства — 21%. По данным Росстата, это рекордно низкая доля импорта за всю историю измерения показателя — с 2005 года. Тогда доля импортных товаров на прилавках составляла 45%, импортного продовольствия — 36%.
В Минпромторге объяснили, что снижение доли зарубежных товаров происходит благодаря тому, что международные корпорации инвестируют в производство на территории России.
Минпромторг: «Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям».
Что касается продовольственных товаров, то главным фактором снижения доли импорта в Минпромторге назвали специальные экономические меры, принятые Россией в ответ на санкции западных стран и импортозамещение.
В Минсельхозе в свою очередь подтвердили, что в последние годы заметно выросло российское производство ряда продуктов питания, что позволило производителям нарастить долю на рынке.
В Минпромторге объяснили, что снижение доли зарубежных товаров происходит благодаря тому, что международные корпорации инвестируют в производство на территории России.
Минпромторг: «Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям».
Что касается продовольственных товаров, то главным фактором снижения доли импорта в Минпромторге назвали специальные экономические меры, принятые Россией в ответ на санкции западных стран и импортозамещение.
В Минсельхозе в свою очередь подтвердили, что в последние годы заметно выросло российское производство ряда продуктов питания, что позволило производителям нарастить долю на рынке.
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