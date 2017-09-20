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  • 20.09, 14:29

    Доля импорта в российских магазинах обновила исторический минимум

    1 комментарий
    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Доля импорта в российских магазинах обновила исторический минимум

    Доля импорта в российских магазинах обновила исторический минимум

    Доля импорта в российских магазинах обновила исторический минимум
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Росстат сообщил об очередном сокращении доли импортных товаров на полках российских магазинов. По итогам второго квартала текущего года этот показатель вновь обновил исторический минимум.

    По информации газеты «Известия», доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли по итогам второго квартала текущего года составила 33%, доля продовольственных товаров зарубежного производства — 21%. По данным Росстата, это рекордно низкая доля импорта за всю историю измерения показателя — с 2005 года. Тогда доля импортных товаров на прилавках составляла 45%, импортного продовольствия — 36%.

    В Минпромторге объяснили, что снижение доли зарубежных товаров происходит благодаря тому, что международные корпорации инвестируют в производство на территории России.

    Минпромторг: «Таким образом, товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям».

    Что касается продовольственных товаров, то главным фактором снижения доли импорта в Минпромторге назвали специальные экономические меры, принятые Россией в ответ на санкции западных стран и импортозамещение.

    В Минсельхозе в свою очередь подтвердили, что в последние годы заметно выросло российское производство ряда продуктов питания, что позволило производителям нарастить долю на рынке.

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