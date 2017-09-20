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  • 20.09, 11:27
    В Москве прощаются с Зурабом Соткилавой. артисты, Большой театр, Москва, музыка и музыканты, онкологические заболевания, похороны, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве прощаются с Зурабом Соткилавой

    В Москве прощаются с Зурабом Соткилавой

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    В Москве прощаются с Зурабом Соткилавой

    В Москве прощаются с Зурабом Соткилавой

    В Москве прощаются с Зурабом Соткилавой

      Сегодня в Москве прощаются с Зурабом Соткилавой. Траурная церемония проходит в Большом театре, именно там оперные арии в исполнении мэтра звучали с 1974 года.

      После гражданской панихиды гроб с телом артиста доставят в Тбилиси, где пройдут похороны. Такова была последняя воля певца.

      Зураб Соткилава скончался 18 сентября после тяжелой болезни. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием, перенес операцию, курс лечения, вернулся на сцену и продолжил выступать. Но окончательно победить болезнь он так и не смог. Зурабу Лаврентьевичу было 80 лет.

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