Сегодня в Москве прощаются с Зурабом Соткилавой. Траурная церемония проходит в Большом театре, именно там оперные арии в исполнении мэтра звучали с 1974 года.
После гражданской панихиды гроб с телом артиста доставят в Тбилиси, где пройдут похороны. Такова была последняя воля певца.
Зураб Соткилава скончался 18 сентября после тяжелой болезни. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием, перенес операцию, курс лечения, вернулся на сцену и продолжил выступать. Но окончательно победить болезнь он так и не смог. Зурабу Лаврентьевичу было 80 лет.
Зураб Соткилава скончался 18 сентября после тяжелой болезни. Несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием, перенес операцию, курс лечения, вернулся на сцену и продолжил выступать. Но окончательно победить болезнь он так и не смог. Зурабу Лаврентьевичу было 80 лет.
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