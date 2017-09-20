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  • 20.09, 09:56
    Посольство РФ выразило протест в связи с осквернением кладбища советских солдат в Варшаве. МИД РФ, Польша, вандализм, дипломатия, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосольство РФ выразило протест в связи с осквернением кладбища советских солдат в Варшаве

    Посольство РФ выразило протест в связи с осквернением кладбища советских солдат в Варшаве

    1 комментарий
    Посольство РФ выразило протест в связи с осквернением кладбища советских солдат в Варшаве

    Посольство РФ выразило протест в связи с осквернением кладбища советских солдат в Варшаве

    Посольство РФ выразило протест в связи с осквернением кладбища советских солдат в Варшаве

      Посольство России направило ноту протеста в МИД Польши в связи с осквернением в Варшаве мемориального кладбища советских солдат. Вандалы оставили оскорбительные надписи на скульптурах и стеле.

      Российские дипломаты потребовали привести памятники в порядок, а также найти и наказать виновных. Местная полиция начала расследование.

      Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Весной неизвестные нарисовали возле главного обелиска кровавые следы, свастику и флаг Израиля.

      На кладбище в центре Варшавы похоронены 22 тысячи советских воинов, которые погибли при освобождении Польши от фашистов.

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