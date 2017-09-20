Посольство РФ выразило протест в связи с осквернением кладбища советских солдат в Варшаве

Посольство России направило ноту протеста в МИД Польши в связи с осквернением в Варшаве мемориального кладбища советских солдат. Вандалы оставили оскорбительные надписи на скульптурах и стеле.
Российские дипломаты потребовали привести памятники в порядок, а также найти и наказать виновных. Местная полиция начала расследование.
Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Весной неизвестные нарисовали возле главного обелиска кровавые следы, свастику и флаг Израиля.
На кладбище в центре Варшавы похоронены 22 тысячи советских воинов, которые погибли при освобождении Польши от фашистов.
Это уже не первый подобный инцидент за последнее время. Весной неизвестные нарисовали возле главного обелиска кровавые следы, свастику и флаг Израиля.
На кладбище в центре Варшавы похоронены 22 тысячи советских воинов, которые погибли при освобождении Польши от фашистов.
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