На кладбище советских воинов в Варшаве появились оскорбительные надписи

Польская пресса распространила информацию об акте вандализма, произошедшем на кладбище советских солдат в Варшаве. Неизвестные осквернили мемориальный комплекс при помощи краски двух цветов.
Как пишет местное издание Gazeta Wyborcza, на территории захоронения можно увидеть надписи красной и золотой краской «Смерть врагам народа», «Предатели», «Вон из нашей страны» и другие. Этот инцидент прокомментировал глава представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше.
Алексей Фомичев, руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше: «Написано письмо в Министерство культуры Польши с выражением протеста о недопустимости подобных случаев и просьбой скорейшего устранения повреждений. Надеемся, что вскоре они будут ликвидированы».
Нападению вандалов подверглось варшавское военное мемориальное кладбище советских солдат, расположенное на улице Жвирки и Вигуры. Оно было основано в 1950 году. На площади 19,2 гектара захоронены 22 тысячи красноармейцев, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков, передает ТАСС.
На территории установлен гранитный обелиск 15-метровой высоты, к подножию которого в дни польских и российских государственных и религиозных праздников иностранцы и местные жители приносят цветы и зажженные свечи. На мемориальной доске есть надпись на двух языках: «Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год».
Алексей Фомичев, руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше: «Написано письмо в Министерство культуры Польши с выражением протеста о недопустимости подобных случаев и просьбой скорейшего устранения повреждений. Надеемся, что вскоре они будут ликвидированы».
Нападению вандалов подверглось варшавское военное мемориальное кладбище советских солдат, расположенное на улице Жвирки и Вигуры. Оно было основано в 1950 году. На площади 19,2 гектара захоронены 22 тысячи красноармейцев, погибших при освобождении Польши от фашистских захватчиков, передает ТАСС.
На территории установлен гранитный обелиск 15-метровой высоты, к подножию которого в дни польских и российских государственных и религиозных праздников иностранцы и местные жители приносят цветы и зажженные свечи. На мемориальной доске есть надпись на двух языках: «Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков с 1944 по 1945 год».
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