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  • 20.09, 05:23
    Журналисты вспомнили самые хлесткие шутки Сергея Лаврова. Лавров, МИД РФ, ООН, СМИ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖурналисты вспомнили самые хлесткие шутки Сергея Лаврова

    Журналисты вспомнили самые хлесткие шутки Сергея Лаврова

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    Журналисты вспомнили самые хлесткие шутки Сергея Лаврова

    Журналисты вспомнили самые хлесткие шутки Сергея Лаврова

    Журналисты вспомнили самые хлесткие шутки Сергея Лаврова

      «Пару шотов» для швейцарца. Как Сергей Лавров на Генассамблее ООН опять порадовал западных журналистов истинно русскими, по их мнению, ответами?

      Проходящая сейчас в Нью-Йорке 72-я Генассамблея ООН запомнится журналистам яркими речами российского министра иностранных дел. В этот раз Сергей Лавров предложил несколько «стопок» главе внешнеполитического ведомства Швейцарии Дидье Буркхальтеру и дал «истинно русские», по словам иностранных журналистов, ответы на их вопросы в ситуации, когда репортеры не хотели покидать закрытую встречу.

      Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Я желаю господину Буркхальтеру того, чего он желает себе сам. Ведь важно не то, чего мы желаем другим, а то, чего они желают себе сами».

      Журналист: «Замечательно сказано, очень по-русски. Большое спасибо».

      Сергей Лавров: «А теперь убирайтесь».

      Журналист: «Ещё один русский ответ».

      После этих слов Лаврова многие вспомнили его яркие афоризмы и прекрасное чувство юмора российского дипломата. В топе крылатых выражений от Сергея Лаврова его заявление по поводу переговоров «шестерки» о ядерной программе Ирана.

      Вопрос журналиста: «Господин Лавров, вы с оптимизмом смотрите на вероятность достижения договоренности?»

      Сергей Лавров: «Мне не платят за оптимизм».

      Всем запомнился и ироничный ответ журналистке CNN Кристиан Аманпур, которая спросила его, что он думает о «пусси райот ситуации» Дональда Трампа.

      Сергей Лавров: «Даже не знаю… Английский не мой родной язык. Но, используя вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько „пуссей“ со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это».

      Доставалось от Сергея Лаврова и госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

      Журналист: «Рекс Тиллерсон якобы ответил, что „танцевать с Россией можно, но с Вами он это делать не собирается“».

      Сергей Лавров: «Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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