Журналисты вспомнили самые хлесткие шутки Сергея Лаврова

«Пару шотов» для швейцарца. Как Сергей Лавров на Генассамблее ООН опять порадовал западных журналистов истинно русскими, по их мнению, ответами?
Проходящая сейчас в Нью-Йорке 72-я Генассамблея ООН запомнится журналистам яркими речами российского министра иностранных дел. В этот раз Сергей Лавров предложил несколько «стопок» главе внешнеполитического ведомства Швейцарии Дидье Буркхальтеру и дал «истинно русские», по словам иностранных журналистов, ответы на их вопросы в ситуации, когда репортеры не хотели покидать закрытую встречу.
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Я желаю господину Буркхальтеру того, чего он желает себе сам. Ведь важно не то, чего мы желаем другим, а то, чего они желают себе сами».
Журналист: «Замечательно сказано, очень по-русски. Большое спасибо».
Сергей Лавров: «А теперь убирайтесь».
Журналист: «Ещё один русский ответ».
После этих слов Лаврова многие вспомнили его яркие афоризмы и прекрасное чувство юмора российского дипломата. В топе крылатых выражений от Сергея Лаврова его заявление по поводу переговоров «шестерки» о ядерной программе Ирана.
Вопрос журналиста: «Господин Лавров, вы с оптимизмом смотрите на вероятность достижения договоренности?»
Сергей Лавров: «Мне не платят за оптимизм».
Всем запомнился и ироничный ответ журналистке CNN Кристиан Аманпур, которая спросила его, что он думает о «пусси райот ситуации» Дональда Трампа.
Сергей Лавров: «Даже не знаю… Английский не мой родной язык. Но, используя вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько „пуссей“ со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это».
Доставалось от Сергея Лаврова и госсекретарю США Рексу Тиллерсону.
Журналист: «Рекс Тиллерсон якобы ответил, что „танцевать с Россией можно, но с Вами он это делать не собирается“».
Сергей Лавров: «Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Я желаю господину Буркхальтеру того, чего он желает себе сам. Ведь важно не то, чего мы желаем другим, а то, чего они желают себе сами».
Журналист: «Замечательно сказано, очень по-русски. Большое спасибо».
Сергей Лавров: «А теперь убирайтесь».
Журналист: «Ещё один русский ответ».
После этих слов Лаврова многие вспомнили его яркие афоризмы и прекрасное чувство юмора российского дипломата. В топе крылатых выражений от Сергея Лаврова его заявление по поводу переговоров «шестерки» о ядерной программе Ирана.
Вопрос журналиста: «Господин Лавров, вы с оптимизмом смотрите на вероятность достижения договоренности?»
Сергей Лавров: «Мне не платят за оптимизм».
Всем запомнился и ироничный ответ журналистке CNN Кристиан Аманпур, которая спросила его, что он думает о «пусси райот ситуации» Дональда Трампа.
Сергей Лавров: «Даже не знаю… Английский не мой родной язык. Но, используя вашу же терминологию, вокруг вашей предвыборной кампании столько „пуссей“ со всех сторон, что я даже не хочу комментировать это».
Доставалось от Сергея Лаврова и госсекретарю США Рексу Тиллерсону.
Журналист: «Рекс Тиллерсон якобы ответил, что „танцевать с Россией можно, но с Вами он это делать не собирается“».
Сергей Лавров: «Мне тоже мама запрещала с мальчиками танцевать».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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