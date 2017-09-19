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  • 19.09, 02:09

    Лавров пригласил главу МИД Японии в Россию

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    Лавров пригласил главу МИД Японии в Россию

    Лавров пригласил главу МИД Японии в Россию

    Лавров пригласил главу МИД Японии в Россию
  • Фото: Associated Press © 2017, Issei Kato

    • Глава МИД РФ Сергей Лавров провел на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке двусторонние переговоры с коллегами из Японии и Швейцарии.

    На встрече с главой МИД Японии Таро Коно на полях сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва считает весьма востребованным постоянный диалог с Токио по проблеме безопасности, особенно на фоне критической ситуации, которая складывается на Корейском полуострове.

    Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Считаем постоянный диалог между Россией и Японией по проблематике безопасности в Северо-Восточной Азии весьма и весьма востребованным, прежде всего в связи с той критической ситуацией, которая складывается на Корейском полуострове. Тем ценнее сегодняшняя возможность обменяться мнениями по этим и другим вопросам. Мы рады возможности встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Мы встречаемся вскоре после того, как наши лидеры — президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ — провели важные переговоры на полях ВЭФ во Владивостоке. Они были весьма конструктивными, доверительными и продуктивными».

    Министр иностранных дел Японии заявил, что рад новой встрече и напомнил, что 23 сентября в южной части Курильских островов планируется посещение бывшими жителями островов мест захоронений. Таро Коно выразил благодарность российской стороне за содействие в реализации данного проекта и сообщил, что будет продвигать и поддерживать проекты, о которых договорились лидеры двух стран во время встречи во Владивостоке.

    Лавров также пригласил главу МИД Японии в Россию, цитирует ТАСС.

    Сергей Лавров: «Конечно, ждем вас в России в конце ноября для переговоров между министрами иностранных дел и для участия в заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателем в которой вы с Игорем Шуваловым являетесь. Погода будет прохладной, но прием будет горячим».

    После встречи с главой МИД Японии Сергей Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.

    смотретьЛавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения
    Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии и минские соглашения
    Напомним, Сергей Лавров возглавляет российскую делегацию на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Программа визита главы МИД РФ включает несколько десятков мероприятий высокого уровня и серию двусторонних встреч. Так накануне Лавров провел неформальную встречу с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Лавров выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН 21 сентября.

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