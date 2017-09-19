Генсек ООН назвал семь главных угроз человечеству

Генсек ООН Антониу Гутерриш впервые выступил на Генеральной ассамблее в качестве главы организации.
В своем первом обращении к Генассамблее ООН генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш перечислил семь явлений, которые в настоящее время представляют наибольшую угрозу человечеству.
Среди них ядерная угроза, международный терроризм, изменения климата, а также последствия научного-технического прогресса, которые пока невозможно предугадать.
Ядерную угрозу Гутерриш поставил на первое место и связал ее с кризисом на Корейском полуострове. Генсек осудил запуски ракет и ядерные испытания КНДР и заявил, что угрозы применения ядерного оружия не имеют оправданий.
Второй и третьей угрозами, по словам Гутерреша, стали мировой терроризм и вооруженные конфликты.
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН: «Никто не выигрывает в сегодняшних войнах. От Сирии до Йемена, от Южного Судана до Сахеля, в Афганистане и в других местах достичь мира могут позволить только политические решения».
Генсек ООН рассказал о планах провести встречу ведомств, борющихся с экстремизмом в разных странах.
Гутерреш упомянул и об изменении климата. Он отметил, что нестабильная погода и повышение уровня Мирового океана угрожают людям и несут государствам убытки «стоимостью в триллионы долларов».
Генсек НАТО также говорил о растущем социальном неравенстве в мире и в связи с этим — опасности, которую несут новые технологии. По его словам, развитие искусственного интеллекта окажет «сильное воздействие на рынки труда» и «само устройство общества». Новые технологии, в том числе в генетике, ставят перед обществом новые этические вопросы.
Еще одной угрозой человечеству Гутерреш назвал миграционный кризис. Генсек выразил обеспокоенность нежеланием некоторых стран принимать у себя беженцев, передает ТАСС.
Антониу Гутерреш: «Каждое государство имеет право на то, чтобы контролировать свои границы. Однако это должно быть сделано таким образом, чтобы были защищены права людей, которые пересекают границы».
Среди них ядерная угроза, международный терроризм, изменения климата, а также последствия научного-технического прогресса, которые пока невозможно предугадать.
Ядерную угрозу Гутерриш поставил на первое место и связал ее с кризисом на Корейском полуострове. Генсек осудил запуски ракет и ядерные испытания КНДР и заявил, что угрозы применения ядерного оружия не имеют оправданий.
Второй и третьей угрозами, по словам Гутерреша, стали мировой терроризм и вооруженные конфликты.
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН: «Никто не выигрывает в сегодняшних войнах. От Сирии до Йемена, от Южного Судана до Сахеля, в Афганистане и в других местах достичь мира могут позволить только политические решения».
Генсек ООН рассказал о планах провести встречу ведомств, борющихся с экстремизмом в разных странах.
Гутерреш упомянул и об изменении климата. Он отметил, что нестабильная погода и повышение уровня Мирового океана угрожают людям и несут государствам убытки «стоимостью в триллионы долларов».
Генсек НАТО также говорил о растущем социальном неравенстве в мире и в связи с этим — опасности, которую несут новые технологии. По его словам, развитие искусственного интеллекта окажет «сильное воздействие на рынки труда» и «само устройство общества». Новые технологии, в том числе в генетике, ставят перед обществом новые этические вопросы.
Еще одной угрозой человечеству Гутерреш назвал миграционный кризис. Генсек выразил обеспокоенность нежеланием некоторых стран принимать у себя беженцев, передает ТАСС.
Антониу Гутерреш: «Каждое государство имеет право на то, чтобы контролировать свои границы. Однако это должно быть сделано таким образом, чтобы были защищены права людей, которые пересекают границы».
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