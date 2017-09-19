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  • 19.09, 20:18

    «Человек-ракета выполняет миссию „суицид“»: Трамп вновь обозвал Ким Чен Ына

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Shannon Stapleton
    <nobr>«Человек-ракета</nobr> выполняет миссию „суицид“»: Трамп вновь обозвал Ким Чен Ына

    «Человек-ракета выполняет миссию „суицид“»: Трамп вновь обозвал Ким Чен Ына

    <nobr>«Человек-ракета</nobr> выполняет миссию „суицид“»: Трамп вновь обозвал Ким Чен Ына
  • Фото: Reuters © 2017, Shannon Stapleton

    • Выступая с трибуны ООН американский лидер Дональд Трамп вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына недавно придуманным прозвищем.

    Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, снова назвал главу КНДР Ким Чен Ына человеком-ракетой. По мнению американского президента, «Рокетмэн выполняет миссию „суицид“».

    Дональд Трамп, президент США: «У США есть много терпения, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета (Ким Чен Ын) выполняет миссию „суицид“ для себя и для своего режима. США готовы, хотят и способны (уничтожить КНДР), но надеются, что это не потребуется».

    Прозвище от американского лидера Ким Чен Ын получил после очередного запуска в Северной Корее баллистической ракеты в минувшую пятницу. Дональд Трамп рассказал в Twitter, что обсудил «этот вызов мировому сообществу» с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином. «Спросил его, как дела у Рокетмэна. Слишком долго формируются газопроводы в Северной Корее. Как жаль!» — отметил у себя в микроблоге 45-й американский президент.

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    В США заявили, что КНДР будет уничтожена «в случае необходимости»
    Ранее об уничтожении США «в случае необходимости» также заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

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