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  • 19.09, 20:18

    «АвтоВАЗ» объявил цены на Vesta SW и Vesta SW Cross

    1 комментарий
    • Фото: lada.ru
    «АвтоВАЗ» объявил цены на Vesta SW и Vesta SW Cross

    «АвтоВАЗ» объявил цены на Vesta SW и Vesta SW Cross

    «АвтоВАЗ» объявил цены на Vesta SW и Vesta SW Cross
  • Фото: lada.ru

    • В «АвтоВАЗе» рассказали, сколько будут стоить новые модели LADA Vesta.

    Стоимость LADA Vesta SW составит от 639,9 тыс. рублей за версию в комплектации Comfort. За 23 тыс. можно приобрести пакет Image, в состав которого входят противотуманные фары, легкосплавные 16-дюймовые диски колес и обогрев ветрового стекла. Цена комплектации Luxe начинается с 702,9 тыс. рублей. На этой версии устанавливаются боковые подушки безопасности в спинках передних сидений, датчик дождя и света, обогрев лобового стекла, автоматический климат-контроль, а также панель второго пола и органайзер для багажника. Доппакет Multimedia, в который входит камера заднего вида, и Prestige (обогрев задних сидений и усиленная тонировка стекол) сделают автомобиль дороже на 24 и 42 тыс. рублей соответственно.

    Что же касается LADA Vesta SW Cross, то цена этой модели в комплектации Luxe составит от 755,9 тыс. рублей. За эти деньги предлагается автомобиль с двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Пакет Multimedia увеличит стоимость машины еще на 24 тыс. рублей. А машина с таким пакетом и двигателем 1,8 литра будет стоить уже 804,9 тыс. рублей. Автоматизированная трансмиссия (доступна только на версии с двигателем 1,8 литра) обойдется в дополнительные 25 тыс. рублей, сообщили в «АвтоВАЗе».

    Прием заказов на LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross открывается во всех салонах официальных дилеров LADA с сегодняшнего дня.



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