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  • 11.09, 19:54

    «АвтоВАЗ» объявил о старте производства Vesta SW и Vesta SW Cross

    2 комментария
    • ALL NEW LADA / youtube.com
    «АвтоВАЗ» объявил о старте производства Vesta SW и Vesta SW Cross

    «АвтоВАЗ» объявил о старте производства Vesta SW и Vesta SW Cross

    «АвтоВАЗ» объявил о старте производства Vesta SW и Vesta SW Cross
  • ALL NEW LADA / youtube.com

    • Первые LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross сошли с конвейера в Ижевске.

    Новые автомобили дополнили модельный ряд LADA Vesta. Продажи LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross официально стартуют уже осенью 2017 года.

    Как сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», во время подготовки серийного производства в лабораторных и дорожных условиях было испытано более 100 прототипов. Они успешно прошли краш-тесты, а также испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам.

    Также отмечается, что перед стартом производства новых моделей в Ижевске была освоена штамповка 79 новых и модифицированных кузовных деталей. Кроме того, была проведена модернизация цехов сварки, окраски и сборки. Так, только на конвейере появилось 38 новых технологических операций.


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