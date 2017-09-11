«АвтоВАЗ» объявил о старте производства Vesta SW и Vesta SW Cross

Первые LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross сошли с конвейера в Ижевске.
Новые автомобили дополнили модельный ряд LADA Vesta. Продажи LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross официально стартуют уже осенью 2017 года.
Как сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», во время подготовки серийного производства в лабораторных и дорожных условиях было испытано более 100 прототипов. Они успешно прошли краш-тесты, а также испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам.
Также отмечается, что перед стартом производства новых моделей в Ижевске была освоена штамповка 79 новых и модифицированных кузовных деталей. Кроме того, была проведена модернизация цехов сварки, окраски и сборки. Так, только на конвейере появилось 38 новых технологических операций.
Как сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», во время подготовки серийного производства в лабораторных и дорожных условиях было испытано более 100 прототипов. Они успешно прошли краш-тесты, а также испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам.
Также отмечается, что перед стартом производства новых моделей в Ижевске была освоена штамповка 79 новых и модифицированных кузовных деталей. Кроме того, была проведена модернизация цехов сварки, окраски и сборки. Так, только на конвейере появилось 38 новых технологических операций.
11 сентября 2017 года дан старт серийному производству двух новых моделей — #LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. https://t.co/ib5iLdLjpZ— LADA (@allnewlada) 11 сентября 2017 г.
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