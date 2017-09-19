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  • 19.09, 18:47

    Ущерб от взрыва банкомата в Москве составил более 40 млн рублей

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    Ущерб от взрыва банкомата в Москве составил более 40 млн рублей

    Ущерб от взрыва банкомата в Москве составил более 40 млн рублей

    Ущерб от взлома банкомата «Альфа-банка» на Лермонтовском проспекте в Москве составил более 40 млн рублей.

    Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Ирина Волк: «Сегодня в ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы поступило сообщение о проникновении в помещение банка на Лермонтовском проспекте. Прибывшим на место нарядом полиции было установлено, что четверо неизвестных, повредив банкоматы, похитили денежные средства, после чего скрылись. Ущерб составил более 40 миллионов рублей».

    Представитель МВД не уточнила, какую часть от этой суммы составляют похищенные деньги.

    Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Проводятся оперативно- разыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.

    Ранее стало известно, что грабители с помощью газа подорвали один из банкоматов «Альфа-банка» в Москве. Они вытащили из аппарата деньги и скрылись с места происшествия. В «Альфа-банке» подтвердили, что в одном из отделений произошло ограбление, и заявили о содействие правоохранительным органам.

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