В Москве взорвали банкомат

Неизвестные подорвали банкомат
«Альфа-банка» в отделении на Лермонтовском проспекте в Москве и похитили деньги.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что грабители подорвали банкомат с помощью газа, вытащили оттуда деньги и скрылись.
В «Альфа-банке» подтвердили, что в одном из отделений произошло ограбление, однако сумму ущерба пока не назвали. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе.
В «Альфа-банке» подтвердили, что в одном из отделений произошло ограбление, однако сумму ущерба пока не назвали. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе.
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