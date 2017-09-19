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  • 19.09, 12:45

    В Москве взорвали банкомат

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    • Фото: Orange East / vk.com
    В Москве взорвали банкомат

    В Москве взорвали банкомат

    В Москве взорвали банкомат
  • Фото: Orange East / vk.com

    • Неизвестные подорвали банкомат «Альфа-банка» в отделении на Лермонтовском проспекте в Москве и похитили деньги.

    Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что грабители подорвали банкомат с помощью газа, вытащили оттуда деньги и скрылись.

    В «Альфа-банке» подтвердили, что в одном из отделений произошло ограбление, однако сумму ущерба пока не назвали. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили в пресс-службе.

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