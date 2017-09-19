Обстрел на полигоне «Лужский»: видео с вертолета

Мы публикуем видео случайного обстрела зрителей на полигоне в Ленинградской области. Съемка ведется с борта вертолета, который произвел непроизвольный пуск ракеты.
Сообщается о двух пострадавших и трех поврежденных автомобилях. Судя по видео, инцидент произошел в минувшую субботу (это подтверждает и опубликованный ранее документ, имеющий отношение к расследованию случившегося).
Минобороны опровергает данные об инциденте.
По неофициальной информации, полеты были тренировкой перед совместными учениями «Запад-2017».
Минобороны опровергает данные об инциденте.
По неофициальной информации, полеты были тренировкой перед совместными учениями «Запад-2017».
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