Песков предупредил о последствиях предоставления Киеву летального оружия из США

Дмитрий Песков заявил, что решение США предоставить Украине летальное оружие не будет способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что сенат США одобрил предоставление вооружений Украине.
При этом Песков подчеркнул, что пока Вашингтон никаких заявлений о выделении вооружений Украине не делал.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления».
Что же касается предоставления Киеву 500 миллионов долларов, то, отметил Песков, это вопрос двусторонних украино-американских отношений.
Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил проект военного бюджета на будущий год, который, в частности, предусматривает выделение Украине 500 млн долларов на безопасность и оборону. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.
При этом Песков подчеркнул, что пока Вашингтон никаких заявлений о выделении вооружений Украине не делал.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления».
Что же касается предоставления Киеву 500 миллионов долларов, то, отметил Песков, это вопрос двусторонних украино-американских отношений.
Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил проект военного бюджета на будущий год, который, в частности, предусматривает выделение Украине 500 млн долларов на безопасность и оборону. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.
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