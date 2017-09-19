Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
19 сентября, 16:00
Генассамблея ООН
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.09, 15:45

    Песков предупредил о последствиях предоставления Киеву летального оружия из США

    1 комментарий
    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    Песков предупредил о последствиях предоставления Киеву летального оружия из США

    Песков предупредил о последствиях предоставления Киеву летального оружия из США

    Песков предупредил о последствиях предоставления Киеву летального оружия из США
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Дмитрий Песков заявил, что решение США предоставить Украине летальное оружие не будет способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.

    Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что сенат США одобрил предоставление вооружений Украине.

    При этом Песков подчеркнул, что пока Вашингтон никаких заявлений о выделении вооружений Украине не делал.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это заявление Порошенко, каких-либо заявлений американской стороны мы не слышали на этот счет. Поэтому я не знаю, есть ли такие заявления».

    Что же касается предоставления Киеву 500 миллионов долларов, то, отметил Песков, это вопрос двусторонних украино-американских отношений.

    Напомним, ранее Пётр Порошенко заявил, что американский сенат одобрил проект военного бюджета на будущий год, который, в частности, предусматривает выделение Украине 500 млн долларов на безопасность и оборону. По его утверждению, Украина получит радиолокационное средство ПВО, станции слежения за надводной ситуацией, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru