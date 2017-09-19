На острове Сен-Мартен во время урагана «Ирма» пропали более 200 человек

Более 200 человек на острове
Сен-Мартен считаются пропавшими без вести после урагана «Ирма».
Такие данные предоставили сотрудники нидерландского Красного Креста.
Ирис ван Дейнсе, представитель Красного Креста: «Мы пытаемся связаться с членами семьи насчет того, нашли ли они уже кого- то. Если нет, мы начинаем активные поиски».
Представитель Красного Креста добавила, что раньше в списках пропавших без вести числилось больше людей, однако за последние дни многие из них были найдены живыми. Некоторые из пропавших все это время находились в труднодоступных районах без средств связи, передает издание Telegraaf.
Напомним, ураган «Ирма» стал самым мощным в Атлантике за последние десять лет. На остров Сен-Мартен в Карибском море «Ирма» обрушилась 6 сентября. Ураган разрушил около 70% домов на острове и международный аэропорт. Жертвами стихии стали 15 человек, точное число пострадавших неизвестно.
Ирис ван Дейнсе, представитель Красного Креста: «Мы пытаемся связаться с членами семьи насчет того, нашли ли они уже кого- то. Если нет, мы начинаем активные поиски».
Представитель Красного Креста добавила, что раньше в списках пропавших без вести числилось больше людей, однако за последние дни многие из них были найдены живыми. Некоторые из пропавших все это время находились в труднодоступных районах без средств связи, передает издание Telegraaf.
Напомним, ураган «Ирма» стал самым мощным в Атлантике за последние десять лет. На остров Сен-Мартен в Карибском море «Ирма» обрушилась 6 сентября. Ураган разрушил около 70% домов на острове и международный аэропорт. Жертвами стихии стали 15 человек, точное число пострадавших неизвестно.
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