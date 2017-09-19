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  • 19.09, 14:15

    На острове Сен-Мартен во время урагана «Ирма» пропали более 200 человек

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    На острове <nobr>Сен-Мартен</nobr> во время урагана «Ирма» пропали более 200 человек

    На острове Сен-Мартен во время урагана «Ирма» пропали более 200 человек

    На острове <nobr>Сен-Мартен</nobr> во время урагана «Ирма» пропали более 200 человек
  • Фото: Associated Press © 2017, Christophe Ena

    • Более 200 человек на острове Сен-Мартен считаются пропавшими без вести после урагана «Ирма».

    Такие данные предоставили сотрудники нидерландского Красного Креста.

    Ирис ван Дейнсе, представитель Красного Креста: «Мы пытаемся связаться с членами семьи насчет того, нашли ли они уже кого- то. Если нет, мы начинаем активные поиски».

    Представитель Красного Креста добавила, что раньше в списках пропавших без вести числилось больше людей, однако за последние дни многие из них были найдены живыми. Некоторые из пропавших все это время находились в труднодоступных районах без средств связи, передает издание Telegraaf.

    смотретьУраган «Ирма» достиг максимальной мощности
    Ураган «Ирма» достиг максимальной мощности
    Напомним, ураган «Ирма» стал самым мощным в Атлантике за последние десять лет. На остров Сен-Мартен в Карибском море «Ирма» обрушилась 6 сентября. Ураган разрушил около 70% домов на острове и международный аэропорт. Жертвами стихии стали 15 человек, точное число пострадавших неизвестно.

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