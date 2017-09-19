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  • 19.09, 12:45
    СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей. армия и флот РФ, вертолеты, Ленинградская область, несчастные случаи, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей

    СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей

    14 комментариев
    • Фото: Сергей Каштанов / youtube.com
    СМИ: на учениях <nobr>«Запад-2017»</nobr> вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей

    СМИ: на учениях «Запад-2017» вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей

    СМИ: на учениях <nobr>«Запад-2017»</nobr> вертолет случайно обстрелял ракетами зрителей
    • Фото: Сергей Каштанов / youtube.com

      • Два человека пострадали из-за сбоя военной техники во время учений «Запад-2017» на Лужском полигоне в Ленинградской области.

      По данным СМИ, во время тренировки произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52 «Аллигатор».

      В результате сгорели как минимум две машины. Два человека (скорее всего, журналисты) получили тяжелые травмы, сейчас пострадавшие находятся в больнице, сообщает 66.RU со ссылкой на осведомленный источник. Также опубликовано видео, которое, как утверждается, было снято очевидцами происшествия.

      При этом точная дата ЧП не сообщается. Официально информация о происшествии не подтверждена.

      Отметим, что ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что 17 сентября в рамках учений «Запад-2017» экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 отработали ракетные удары по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха.

      Напомним, совместные учения «Запад-2017» проходят на территории РФ и Белоруссии, а также в акватории Балтийского моря. В маневрах задействованы 12,7 тыс. военнослужащих, 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, а также 10 боевых кораблей.

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