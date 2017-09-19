Поваленные деревья и дома без света: на Сахалине устранили последствия циклона

На Сахалине вновь открыли паромную переправу. Её работу прервал мощный циклон, который обрушился на регион накануне.
На юге острова выпала почти месячная норма осадков. Уровень воды в реках Южно-Сахалинска поднялся до критических отметок. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев. Без света остались больше 10 тысяч человек.
Сейчас циклон теряет силу и покидает Сахалин, дожди и ветер ослабевают. Коммунальные службы экстренно ликвидируют последствия стихии. Сообщается, что подачу электричества удалось полностью восстановить.
Сейчас циклон теряет силу и покидает Сахалин, дожди и ветер ослабевают. Коммунальные службы экстренно ликвидируют последствия стихии. Сообщается, что подачу электричества удалось полностью восстановить.
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