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  • 19.09, 12:45
    Поваленные деревья и дома без света: на Сахалине устранили последствия циклона. Сахалин, погода, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоваленные деревья и дома без света: на Сахалине устранили последствия циклона

    Поваленные деревья и дома без света: на Сахалине устранили последствия циклона

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    Поваленные деревья и дома без света: на Сахалине устранили последствия циклона

    Поваленные деревья и дома без света: на Сахалине устранили последствия циклона

    Поваленные деревья и дома без света: на Сахалине устранили последствия циклона

      На Сахалине вновь открыли паромную переправу. Её работу прервал мощный циклон, который обрушился на регион накануне.

      На юге острова выпала почти месячная норма осадков. Уровень воды в реках Южно-Сахалинска поднялся до критических отметок. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев. Без света остались больше 10 тысяч человек.

      Сейчас циклон теряет силу и покидает Сахалин, дожди и ветер ослабевают. Коммунальные службы экстренно ликвидируют последствия стихии. Сообщается, что подачу электричества удалось полностью восстановить.

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