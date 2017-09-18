Пришедший с Японского моря мощный циклон обрушился на Сахалин

К Сахалинской области со стороны Японского моря приблизился мощный тайфун. Первыми его ощутили жители
Южно-Курильского района. Там начался ливень, ветер усиливается, его порывы могут увеличиться до 40 метров в секунду.
На море поднялись волны. В отдельных районах их высота может достигать 9 метров. Возможны подтопления береговых сооружений. Спасатели перешли на усиленный режим работы. В зоне прохождения циклона уже развернули оперативные штабы МЧС. Ликвидировать последствия стихии готовятся больше 300 аварийных бригад.
В регионе объявили штормовое предупреждение. На время непогоды закрыта связывающая Сахалин с материком паромная переправа. По прогнозам синоптиков, основной удар придется на вторую половину дня. Ожидается, что далее циклон направился в сторону Приморского края.
В регионе объявили штормовое предупреждение. На время непогоды закрыта связывающая Сахалин с материком паромная переправа. По прогнозам синоптиков, основной удар придется на вторую половину дня. Ожидается, что далее циклон направился в сторону Приморского края.
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