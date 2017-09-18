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  • 18.09, 11:02
    Пришедший с Японского моря мощный циклон обрушился на Сахалин. МЧС, Сахалин, погода, стихийные бедствия, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПришедший с Японского моря мощный циклон обрушился на Сахалин

    Пришедший с Японского моря мощный циклон обрушился на Сахалин

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    Пришедший с Японского моря мощный циклон обрушился на Сахалин

    Пришедший с Японского моря мощный циклон обрушился на Сахалин

    Пришедший с Японского моря мощный циклон обрушился на Сахалин

      К Сахалинской области со стороны Японского моря приблизился мощный тайфун. Первыми его ощутили жители Южно-Курильского района. Там начался ливень, ветер усиливается, его порывы могут увеличиться до 40 метров в секунду.

      На море поднялись волны. В отдельных районах их высота может достигать 9 метров. Возможны подтопления береговых сооружений. Спасатели перешли на усиленный режим работы. В зоне прохождения циклона уже развернули оперативные штабы МЧС. Ликвидировать последствия стихии готовятся больше 300 аварийных бригад.

      В регионе объявили штормовое предупреждение. На время непогоды закрыта связывающая Сахалин с материком паромная переправа. По прогнозам синоптиков, основной удар придется на вторую половину дня. Ожидается, что далее циклон направился в сторону Приморского края.

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