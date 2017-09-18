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  • 18.09, 18:35

    В Москве сотрудников восьми управ и префектур эвакуировали из-за звонков

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    В Москве сотрудников восьми управ и префектур эвакуировали из-за звонков

    В Москве сотрудников восьми управ и префектур эвакуировали <nobr>из-за</nobr> звонков

    В Москве из-за анонимных звонков эвакуированы более 600 человек.

    Эвакуировать сегодня пришлось сразу 8 административных зданий — пять префектур и три управы районов. Также сотрудников и посетителей вывели из офисного здания.
    После этого помещения были проверены кинологами и сотрудниками оперативных служб города, передает ТАСС.

    Также звонки о минировании зарегистрированы в Чувашии, Марий Эл, Саранске, Костроме, Нижнем Новгороде и на Чукотке. Всего из 51 объекта были эвакуированы свыше 7,5 тыс. человек, сообщает РИА Новости.

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    Отметим, что волна ложных сообщений о минировании зданий продолжается в России уже неделю. Ущерб от волны лжеминирований оценили в миллиард рублей. Правоохранители уже выяснили, что звонки шли через виртуальные сети, вероятно, из-за границы. В СМИ появлялись разные версии того, кто стоит за анонимными звонками, — от украинского следа до сторонников запрещенного «Исламского государства».

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