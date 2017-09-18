В Москве сотрудников восьми управ и префектур эвакуировали из-за звонков

В Москве
из-за анонимных звонков эвакуированы более 600 человек.
Эвакуировать сегодня пришлось сразу 8 административных зданий — пять префектур и три управы районов. Также сотрудников и посетителей вывели из офисного здания.
После этого помещения были проверены кинологами и сотрудниками оперативных служб города, передает ТАСС.
Также звонки о минировании зарегистрированы в Чувашии, Марий Эл, Саранске, Костроме, Нижнем Новгороде и на Чукотке. Всего из 51 объекта были эвакуированы свыше 7,5 тыс. человек, сообщает РИА Новости.
Отметим, что волна ложных сообщений о минировании зданий продолжается в России уже неделю. Ущерб от волны лжеминирований оценили в миллиард рублей. Правоохранители уже выяснили, что звонки шли через виртуальные сети, вероятно, из-за границы. В СМИ появлялись разные версии того, кто стоит за анонимными звонками, — от украинского следа до сторонников запрещенного «Исламского государства».
После этого помещения были проверены кинологами и сотрудниками оперативных служб города, передает ТАСС.
Также звонки о минировании зарегистрированы в Чувашии, Марий Эл, Саранске, Костроме, Нижнем Новгороде и на Чукотке. Всего из 51 объекта были эвакуированы свыше 7,5 тыс. человек, сообщает РИА Новости.
Отметим, что волна ложных сообщений о минировании зданий продолжается в России уже неделю. Ущерб от волны лжеминирований оценили в миллиард рублей. Правоохранители уже выяснили, что звонки шли через виртуальные сети, вероятно, из-за границы. В СМИ появлялись разные версии того, кто стоит за анонимными звонками, — от украинского следа до сторонников запрещенного «Исламского государства».
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