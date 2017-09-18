Добившуюся эксгумации Дали испанку заставят оплатить судебные издержки

Прокуратура Испании ходатайствует в Суде первой инстанции Мадрида о взыскании судебных издержек с Пилар Абель, по требованию которой была проведена эксгумация Сальвадора Дали.
Сторона обвинения озвучила свою позицию во время сегодняшнего судебного заседания. При этом прокурор назвал поведение женщины «капризным и необоснованным», так же как и сомнения Абель в результатах теста ДНК, не подтвердивших ее родство с художником.
Прокурор: «Она действовала своенравным и необоснованным образом и не доказала ничего, что могло бы поставить под сомнение надежность национального института токсикологии».
Кроме того, расходы на эксгумацию Дали также хочет взыскать с Абель фонд «Гала-Сальвадор Дали». Сумма, о которой идет речь, не называется, сообщает РИА Новости.
Напомним, останки испанского художника были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас на северо-востоке Испании по требованию «ясновидящей» Пилар Абель, которая утверждала, что является дочерью Дали и имеет право на его фамилию и творческое наследие. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, а также извлечены две длинные кости.
Анализ ДНК останков Дали провели специалистами из Барселоны и Мадрида. В результате генетическая экспертиза не подтвердила родство Абель с художником.
Прокурор: «Она действовала своенравным и необоснованным образом и не доказала ничего, что могло бы поставить под сомнение надежность национального института токсикологии».
Кроме того, расходы на эксгумацию Дали также хочет взыскать с Абель фонд «Гала-Сальвадор Дали». Сумма, о которой идет речь, не называется, сообщает РИА Новости.
Напомним, останки испанского художника были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас на северо-востоке Испании по требованию «ясновидящей» Пилар Абель, которая утверждала, что является дочерью Дали и имеет право на его фамилию и творческое наследие. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, а также извлечены две длинные кости.
Анализ ДНК останков Дали провели специалистами из Барселоны и Мадрида. В результате генетическая экспертиза не подтвердила родство Абель с художником.
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