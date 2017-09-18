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  • 18.09, 18:36

    Добившуюся эксгумации Дали испанку заставят оплатить судебные издержки

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina
    Добившуюся эксгумации Дали испанку заставят оплатить судебные издержки

    Добившуюся эксгумации Дали испанку заставят оплатить судебные издержки

    Добившуюся эксгумации Дали испанку заставят оплатить судебные издержки
  • Фото: Reuters © 2017, Juan Medina

    • Прокуратура Испании ходатайствует в Суде первой инстанции Мадрида о взыскании судебных издержек с Пилар Абель, по требованию которой была проведена эксгумация Сальвадора Дали.

    Сторона обвинения озвучила свою позицию во время сегодняшнего судебного заседания. При этом прокурор назвал поведение женщины «капризным и необоснованным», так же как и сомнения Абель в результатах теста ДНК, не подтвердивших ее родство с художником.

    Прокурор: «Она действовала своенравным и необоснованным образом и не доказала ничего, что могло бы поставить под сомнение надежность национального института токсикологии».

    Кроме того, расходы на эксгумацию Дали также хочет взыскать с Абель фонд «Гала-Сальвадор Дали». Сумма, о которой идет речь, не называется, сообщает РИА Новости.

    смотретьЭксгумация Дали: СМИ узнали о результате ДНК-теста на отцовство
    Эксгумация Дали: СМИ узнали о результате ДНК-теста на отцовство
    Напомним, останки испанского художника были эксгумированы 20 июля в городе Фигерас на северо-востоке Испании по требованию «ясновидящей» Пилар Абель, которая утверждала, что является дочерью Дали и имеет право на его фамилию и творческое наследие. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, а также извлечены две длинные кости.

    Анализ ДНК останков Дали провели специалистами из Барселоны и Мадрида. В результате генетическая экспертиза не подтвердила родство Абель с художником.



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