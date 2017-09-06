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  • 06.09, 20:13

    Эксгумация Дали: СМИ узнали о результате ДНК-теста на отцовство

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    Эксгумация Дали: СМИ узнали о результате <nobr>ДНК-теста</nobr> на отцовство

    Эксгумация Дали: СМИ узнали о результате ДНК-теста на отцовство

    Эксгумация Дали: СМИ узнали о результате <nobr>ДНК-теста</nobr> на отцовство
  • Фото Reuters © 2017

    • Эксперты выяснили, что Сальвадор Дали не является отцом испанки Пилар Абель, которая добилась эксгумации тела знаменитого художника.

    Анализ ДНК останков Дали, который проводился специалистами из Барселоны и Мадрида, показал отрицательный результат.

    Результаты экспертизы уже переданы в суд. Официальное решение будет принято на заседании, которое пройдет 18 сентября в Мадриде, передает La Vanguardia.

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    Напомним, тело Сальвадора Дали было эксгумировано в конце июля. После проведения процедуры выяснилось, что тело хорошо сохранилось — свою форму сохранили даже знаменитые усы художника.

    Эксгумации через суд добилась «ясновидящая» Пилар Абель. Она уже давно уверяет, что является незаконнорожденной дочерью Дали и претендует на его фамилию и авторские права.

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    Надо сказать, что 10 лет назад женщина уже проводила ДНК-тест для установления отцовства. Тогда на экспертизу отправили остатки кожи и волос с посмертной маски Дали. Однако результаты анализа озвучены не были — тогда Фонд Дали наложил запрет.

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