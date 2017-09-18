В Думе обсуждают предложение ввести крупные штрафы за овербукинг

К обсуждению наказания авиакомпаний, продающих больше билетов, чем мест в самолете, подключились главы думских комитетов.
Руководитель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что размер штрафа за овербукинг нужно обосновать.
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству: «Если формулировать и вводить ответственность какую-то, формулировка должна быть какая-то другая и сумма не с потолка взятая, а должна быть как-то обоснована. Наверное, наказывать нужно, но надо продумать, какое возможно здесь наказание. Я думаю, что оно должно быть как-то обосновано».
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») подчеркнул, что этот законопроект защищает интересы пассажиров.
Михаил Емельянов, первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству: «Мы должны стоять на стороне пассажиров, а не стороне авиакомпаний. Авиакомпании, к сожалению, хозяйствуют не очень эффективно, у них много неоправданных издержек. И стремление переложить свои издержки на потребителя приветствоваться не может. Поэтому мы на стороне потребителя».
Ранее в прессе появилась информация о том, что однопартийцы Емельянова собираются внести в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если тот не сможет улететь из-за овербукинга. Емельянов полагает, что предложенная сумма штрафов за овербукинг не является чрезмерной, передает РИА Новости.
Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству: «Если формулировать и вводить ответственность какую-то, формулировка должна быть какая-то другая и сумма не с потолка взятая, а должна быть как-то обоснована. Наверное, наказывать нужно, но надо продумать, какое возможно здесь наказание. Я думаю, что оно должно быть как-то обосновано».
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») подчеркнул, что этот законопроект защищает интересы пассажиров.
Михаил Емельянов, первый зампред комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству: «Мы должны стоять на стороне пассажиров, а не стороне авиакомпаний. Авиакомпании, к сожалению, хозяйствуют не очень эффективно, у них много неоправданных издержек. И стремление переложить свои издержки на потребителя приветствоваться не может. Поэтому мы на стороне потребителя».
Ранее в прессе появилась информация о том, что однопартийцы Емельянова собираются внести в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий авиакомпанию вернуть пассажиру десятикратную стоимость билета, если тот не сможет улететь из-за овербукинга. Емельянов полагает, что предложенная сумма штрафов за овербукинг не является чрезмерной, передает РИА Новости.
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