В Таиланде нашли россиянина, 4 суток плававшего в резиновой лодке в море

Российский турист в Таиланде попытался доплыть из Трата в курортный город Паттайя на резиновой лодке.
Российский турист провел четверо суток в море в резиновой лодке, пытаясь доплыть по морю из одной провинции Таиланда в другую. Изможденного мужчину выловили жители одной из деревень провинции Трат: резиновую лодку вынес на берег прилив, сообщает Bangkok Post.
Выяснилось, что турист планировал преодолеть по морю около 200 километров, следуя в курортную Паттайю, однако так и не смог покинуть район побережья Трата.
В лодке россиянина нашли велосипед, топор, походную горелку и сменную одежду. В полицейском участке мужчина признался, что приехал из Паттайи в Трат с тремя друзьями, которые в итоге оставили его одного. Документов у мужчины не обнаружили, сам он признался, что потерял паспорт, передает РИА Новости.
В начале марта в Таиланде рыбаки нашли в открытом море российского туриста Дмитрия Сомова, который чудом остался жив. Мужчину унесло подводным течением во время плавания с маской. Путешественник провел в открытом море сутки, цепляясь за буй. Инцидент произошел у берегов Пхукета.
Выяснилось, что турист планировал преодолеть по морю около 200 километров, следуя в курортную Паттайю, однако так и не смог покинуть район побережья Трата.
В лодке россиянина нашли велосипед, топор, походную горелку и сменную одежду. В полицейском участке мужчина признался, что приехал из Паттайи в Трат с тремя друзьями, которые в итоге оставили его одного. Документов у мужчины не обнаружили, сам он признался, что потерял паспорт, передает РИА Новости.
В начале марта в Таиланде рыбаки нашли в открытом море российского туриста Дмитрия Сомова, который чудом остался жив. Мужчину унесло подводным течением во время плавания с маской. Путешественник провел в открытом море сутки, цепляясь за буй. Инцидент произошел у берегов Пхукета.
Комментарии