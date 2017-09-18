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  • 18.09, 12:33

    В Таиланде нашли россиянина, 4 суток плававшего в резиновой лодке в море

    1 комментарий
    • Фото: Jakkrit Waewkraihong / bangkokpost.com
    В Таиланде нашли россиянина, 4 суток плававшего в резиновой лодке в море

    В Таиланде нашли россиянина, 4 суток плававшего в резиновой лодке в море

    В Таиланде нашли россиянина, 4 суток плававшего в резиновой лодке в море
  • Фото: Jakkrit Waewkraihong / bangkokpost.com

    • Российский турист в Таиланде попытался доплыть из Трата в курортный город Паттайя на резиновой лодке.

    Российский турист провел четверо суток в море в резиновой лодке, пытаясь доплыть по морю из одной провинции Таиланда в другую. Изможденного мужчину выловили жители одной из деревень провинции Трат: резиновую лодку вынес на берег прилив, сообщает Bangkok Post.

    Выяснилось, что турист планировал преодолеть по морю около 200 километров, следуя в курортную Паттайю, однако так и не смог покинуть район побережья Трата.

    В лодке россиянина нашли велосипед, топор, походную горелку и сменную одежду. В полицейском участке мужчина признался, что приехал из Паттайи в Трат с тремя друзьями, которые в итоге оставили его одного. Документов у мужчины не обнаружили, сам он признался, что потерял паспорт, передает РИА Новости.

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    В Таиланде нашли россиянина, 4 суток плававшего в резиновой лодке в море. Таиланд, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Таиланде нашли россиянина, 4 суток плававшего в резиновой лодке в море. Таиланд, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В Таиланде нашли россиянина, 4 суток плававшего в резиновой лодке в море. Таиланд, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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