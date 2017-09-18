Минфин предложил повысить акцизы на топливо, чтобы построить дороги в Крыму

Минфин РФ вынес на заседание правительства, где в сегодня рассматривается проект бюджета на 2018 год, предложения об индексации топливных акцизов.
Минфин подготовил предложения об индексации топливных акцизов. Вопрос сегодня будет рассмотрен на заседании правительства. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, деньги будут направлены на строительство дорог — прежде всего в Крыму, передает ТАСС.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Да, действительно, мы такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации».
Как ранее отмечали «Ведомости», повышение акцизов планируется провести в 2 этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и с 1 июля, что грозит ростом цен. В письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства говорится, что повышение акциза на 50 копеек может привести к подорожанию литра топлива в рознице на 1,5%, то есть примерно на 60 копеек.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Да, действительно, мы такие предложения подготовили. Эти деньги будут направлены на развитие дорожной сети, в первую очередь в Крыму, в Калининграде и в целом по Российской Федерации».
Как ранее отмечали «Ведомости», повышение акцизов планируется провести в 2 этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и с 1 июля, что грозит ростом цен. В письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства говорится, что повышение акциза на 50 копеек может привести к подорожанию литра топлива в рознице на 1,5%, то есть примерно на 60 копеек.
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