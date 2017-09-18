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  • 18.09, 08:00

    СМИ узнали о планах правительства поднять акцизы на топливо

    1 комментарий
    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    СМИ узнали о планах правительства поднять акцизы на топливо

    СМИ узнали о планах правительства поднять акцизы на топливо

    СМИ узнали о планах правительства поднять акцизы на топливо
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • В прессе появилась информация о решении российского правительства повысить акцизы на топливо.

    Газета «Ведомости», ссылаясь на нескольких федеральных чиновников, пишет, что предварительное решение о дополнительном внеплановом повышении акцизов на топливо было принято на бюджетных совещаниях. Сообщается, что строительство дорог в Калининграде и Крыму требует дополнительного финансирования.

    По информации издания, повышение акцизов планируется провести в 2 этапа — по 50 копеек за 1 литр с 1 января и с 1 июля, что грозит ростом цен. В письме Минэнерго в Минфин и аппарат правительства говорится, что повышение акциза на 50 копеек может привести к подорожанию литра топлива в рознице на 1,5%, то есть примерно на 60 копеек.

    Кроме того, существуют рыночные риски взлета цен до конца 2017 года на 2,8 рубля за литр. При индексации на инфляцию в следующем году средняя цена топлива может превысить психологическую отметку в 40 рублей. Собеседники «Ведомостей» уточнили, что от повышения акцизов бюджет пополнится на 55–60 миллиардов рублей.

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