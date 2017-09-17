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  • 17.09, 12:17

    Матвиенко призвала ООН запретить «политические танцы» вокруг Олимпиады

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    Матвиенко призвала ООН запретить «политические танцы» вокруг Олимпиады

    Матвиенко призвала ООН запретить «политические танцы» вокруг Олимпиады

    Валентина Матвиенко прокомментировала призыв 17 антидопинговых ведомств отстранить Россию от Олимпийских игр 2018 года.

    Спикер Совета Федерации подчеркнула, что политические игры вокруг спорта недопустимы, и призвала запретить подобные «политические танцы».

    Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации: «Эти политические игры вокруг спорта, вокруг Олимпийских игр, они недопустимы, и международное сообщество, международные спортивные организации, Организация Объединенных Наций должны запретить подобные политические танцы».

    При этом Матвиенко назвала «ущербными» и «недальновидными» «государства, которые позволяют себе такие высказывания», а также заявила, что подобные призывы звучат от «наших „друзей“, которые пытаются любое событие использовать для нагнетания русофобии», передает ТАСС.

    Напомним, ранее главы антидопинговых агентств 17 стран, в том числе Великобритании и США, выступили с призывом отстранить Россию от участия в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. При этом они отметили, что не возражают против участия российских спортсменов в Играх под нейтральным флагом.

    Между тем глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди отметил, что не разделяет позицию руководителей антидопинговых агентств. Окончательное решение об участии сборной России в зимней Олимпиаде будет принято на сессии МОК в сентябре.

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