Окончательное решение о допуске россиян на Олимпиаду-2018 примут в сентябре

Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в сентябре примет окончательное решение об участии россиян в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, на сессии в сентябре «будут расставлены все точки над „i“».
Жуков в эфире «Матч ТВ» также отметил, что сейчас продолжают работать две комиссии — дисциплинарная и по перепроверке проб с Игр в Сочи. На основании результатов их работы МОК будет принимать окончательное решение.
После этого начали звучать призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года. Так, Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили с заявлением, в котором призвали лишить россиян права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры. В ответ Виталий Мутко рекомендовал антидопинговым агентствам заниматься анализами мочи, а не смешивать спорт с политикой.
Надо сказать, что позднее сам Макларен признал, что в его докладе есть принципиальные ошибки. В частности, он решил снять обвинения в участии государства в создании системы поощрения допинга.
Жуков в эфире «Матч ТВ» также отметил, что сейчас продолжают работать две комиссии — дисциплинарная и по перепроверке проб с Игр в Сочи. На основании результатов их работы МОК будет принимать окончательное решение.
После этого начали звучать призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года. Так, Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили с заявлением, в котором призвали лишить россиян права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры. В ответ Виталий Мутко рекомендовал антидопинговым агентствам заниматься анализами мочи, а не смешивать спорт с политикой.
Надо сказать, что позднее сам Макларен признал, что в его докладе есть принципиальные ошибки. В частности, он решил снять обвинения в участии государства в создании системы поощрения допинга.
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