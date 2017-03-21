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  • 21.03, 22:09

    Окончательное решение о допуске россиян на Олимпиаду-2018 примут в сентябре

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    Окончательное решение о допуске россиян на Олимпиаду-2018 примут в сентябре

    Окончательное решение о допуске россиян на <nobr>Олимпиаду-2018</nobr> примут в сентябре

    Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в сентябре примет окончательное решение об участии россиян в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.

    По словам президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, на сессии в сентябре «будут расставлены все точки над „i“».

    Жуков в эфире «Матч ТВ» также отметил, что сейчас продолжают работать две комиссии — дисциплинарная и по перепроверке проб с Игр в Сочи. На основании результатов их работы МОК будет принимать окончательное решение.

    Напомним, громкий скандал разгорелся после того, как независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена опубликовала доклад, в котором утверждается, что в России существовала система применения спортсменами допинга, которая поддерживалась государством.

    После этого начали звучать призывы отстранить всех российских спортсменов от Игр 2018 года. Так, Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран выступили с заявлением, в котором призвали лишить россиян права на участие во всех международных соревнованиях и отобрать у РФ все международные турниры. В ответ Виталий Мутко рекомендовал антидопинговым агентствам заниматься анализами мочи, а не смешивать спорт с политикой.

    Надо сказать, что позднее сам Макларен признал, что в его докладе есть принципиальные ошибки. В частности, он решил снять обвинения в участии государства в создании системы поощрения допинга.

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