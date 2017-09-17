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  • 17.09, 12:16

    Депутат Госдумы предложил расстрелять рэперов Oxxxymiron и Гнойного

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко
    Депутат Госдумы предложил расстрелять рэперов Oxxxymiron и Гнойного

    Депутат Госдумы предложил расстрелять рэперов Oxxxymiron и Гнойного

    Депутат Госдумы предложил расстрелять рэперов Oxxxymiron и Гнойного
  • Фото: РИА Новости, Владимир Федоренко

    • Виталий Милонов назвал творчество российских рэперов Oxxxymiron и Гнойного «музыкой помоек» и заявил, что музыкантов «стоило бы расстрелять».

    Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал «разбудить в себе петербургский снобизм», оценивая творчество известных рэперов Oxxxymiron и Гнойного. По мнению Милонова, артистов «стоило бы расстрелять» за их «музыку помоек».

    Виталий Милонов, депутат Госдумы РФ: «Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Oxxxymiron и Гнойного стоило бы расстрелять», — заявил депутат.

    Милонов подчеркнул, что его фразу о расстреле необходимо считать «гротеском», сообщает «Комсомольская правда».

    Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин подал на рэперов заявление в прокуратуру с просьбой изучить знаменитый баттл на предмет наличия признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни, а также оскорбления чувств верующих. Кроме того Анохин призвал задуматься о введении неких «правил» проведения «музыкальных баттлов», чтобы не допустить нарушения российских законов.

    Самый ожидаемый рэп-баттл года — Oxxxymiron против Гнойного — состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Победил Гнойный. Запись была опубликована на YouTube-канале Versus Battle в ночь на 14 августа и набрала уже более 20 млн просмотров.

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