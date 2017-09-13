Депутат увидел в баттле Оксимирона и Гнойного экстремизм и оскорбление верующих

Депутат из
Санкт-Петербурга написал заявление в прокуратуру с просьбой оценить знаменитый рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного на предмет экстремизма.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин просит генеральную прокуратуру изучить баттл между рэперами Oxxxymiron и Гнойным на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни, а также оскорбления чувств верующих, сообщает RT.
Анохин отметил, что его лично в поединке не оскорбило, однако политик считает, что набирающие популярность поединков необходимо определить некие правила, чтобы не допустить нарушение закона.
Андрей Анохин, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Меня лично ничего не задело в этом баттле, мне было интересно его смотреть. У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах».
Инициативу на своей странице в Twitter сегодня прокомментировал рэпер Oxxxymiron, который отметил, что последствия такой проверки могут «аукнуться всем».
Oxxxymiron: «Логичное развитие событий. Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм — последствия негативно аукнутся всем».
Самый ожидаемый рэп-баттл года — Oxxxymiron против Гнойного — состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Победил Гнойный. Запись была опубликована на YouTube-канале Versus Battle в ночь на 14 августа и к этому времени набрала уже более 22 млн просмотров.
Анохин отметил, что его лично в поединке не оскорбило, однако политик считает, что набирающие популярность поединков необходимо определить некие правила, чтобы не допустить нарушение закона.
Андрей Анохин, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Меня лично ничего не задело в этом баттле, мне было интересно его смотреть. У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах».
Инициативу на своей странице в Twitter сегодня прокомментировал рэпер Oxxxymiron, который отметил, что последствия такой проверки могут «аукнуться всем».
Oxxxymiron: «Логичное развитие событий. Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм — последствия негативно аукнутся всем».
Логичное развитие событий. Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм — последствия негативно аукнутся всем https://t.co/m9lymcx0jo— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 13 сентября 2017 г.
Самый ожидаемый рэп-баттл года — Oxxxymiron против Гнойного — состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Победил Гнойный. Запись была опубликована на YouTube-канале Versus Battle в ночь на 14 августа и к этому времени набрала уже более 22 млн просмотров.
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