Названа возможная причина крушения Як-130 в Воронежской области

Тренировочный полет
Як-130 под Борисоглебском закончился крушением. Самолет упал вблизи аэродрома.
Источник «Интерфакса» назвал предварительную версию случившегося.
Источник: «По предварительной информации, причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя».
Як-130 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета. По сообщению Минобороны РФ, экипаж увел воздушное судно от близлежащих построек, пилоты благополучно катапультировались. Их эвакуировала поисково-спасательная группа. Члены экипажа отказались от помощи медиков, разрушений на земле не зафиксировано. Сообщается, что упавший самолет принадлежит воронежскому летному училищу.
Источник: «По предварительной информации, причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя».
Як-130 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета. По сообщению Минобороны РФ, экипаж увел воздушное судно от близлежащих построек, пилоты благополучно катапультировались. Их эвакуировала поисково-спасательная группа. Члены экипажа отказались от помощи медиков, разрушений на земле не зафиксировано. Сообщается, что упавший самолет принадлежит воронежскому летному училищу.
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