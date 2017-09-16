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  • 16.09, 18:07

    Названа возможная причина крушения Як-130 в Воронежской области

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    Названа возможная причина крушения Як-130 в Воронежской области

    Названа возможная причина крушения <nobr>Як-130</nobr> в Воронежской области

    Тренировочный полет Як-130 под Борисоглебском закончился крушением. Самолет упал вблизи аэродрома.

    Источник «Интерфакса» назвал предварительную версию случившегося.

    Источник: «По предварительной информации, причиной происшествия мог стать аварийный отказ систем двигателя».

    смотретьВ Воронежской области разбился военный самолет
    В Воронежской области разбился военный самолет
    Як-130 потерпел аварию при выполнении учебно-тренировочного полета. По сообщению Минобороны РФ, экипаж увел воздушное судно от близлежащих построек, пилоты благополучно катапультировались. Их эвакуировала поисково-спасательная группа. Члены экипажа отказались от помощи медиков, разрушений на земле не зафиксировано. Сообщается, что упавший самолет принадлежит воронежскому летному училищу.

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