Однажды…
ТВ-Эфир
Однажды…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.09, 16:36

    В Воронежской области разбился военный самолет

    комментировать

    В Воронежской области разбился военный самолет

    В Воронежской области разбился военный самолет

    В Воронежской области выясняют обстоятельства крушения военного самолета.

    Инцидент произошел недалеко от Борисоглебска. Як-130 рухнул во время учебной тренировки. По предварительным данным, никто из находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Оба пилота успели покинуть воздушное судно.

    Минобороны РФ: «Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался».

    Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.

    Военное ведомство направляет в Воронежскую область комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии. Комиссия готовится к вылету с подмосковного аэродрома Чкаловский, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru