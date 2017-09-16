В Воронежской области разбился военный самолет

В Воронежской области выясняют обстоятельства крушения военного самолета.
Инцидент произошел недалеко от Борисоглебска. Як-130 рухнул во время учебной тренировки. По предварительным данным, никто из находившихся на борту членов экипажа не пострадал. Оба пилота успели покинуть воздушное судно.
Минобороны РФ: «Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался».
Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.
Военное ведомство направляет в Воронежскую область комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии. Комиссия готовится к вылету с подмосковного аэродрома Чкаловский, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Минобороны РФ: «Экипаж увел самолет от близлежащих построек и благополучно катапультировался».
Для эвакуации пилотов в район аварии направлена поисково-спасательная группа.
Военное ведомство направляет в Воронежскую область комиссию по безопасности полетов для расследования причин аварии. Комиссия готовится к вылету с подмосковного аэродрома Чкаловский, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
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