Стала известна тема встречи Трампа и Порошенко в Нью-Йорке

На грядущей встрече Петра Порошенко и Дональда Трампа в
Нью-Йорке будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
Павел Климкин: «Будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса и общую тактику».
Среди других вопросов повестки дня Климкин назвал сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении украинских реформ, сообщает «Украинская правда».
Ранее в Белом доме подтвердили, что 21 сентября в Нью-Йорке Дональд Трамп встретится с лидерами Украины, Турции и Афганистана. Позже американский президент проведет рабочий ланч с лидерами Южной Кореи и Японии для обсуждения северокорейской проблемы.
Среди других вопросов повестки дня Климкин назвал сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении украинских реформ, сообщает «Украинская правда».
Ранее в Белом доме подтвердили, что 21 сентября в Нью-Йорке Дональд Трамп встретится с лидерами Украины, Турции и Афганистана. Позже американский президент проведет рабочий ланч с лидерами Южной Кореи и Японии для обсуждения северокорейской проблемы.
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