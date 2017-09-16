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  • 16.09, 18:07

    Стала известна тема встречи Трампа и Порошенко в Нью-Йорке

    3 комментария

    Стала известна тема встречи Трампа и Порошенко в Нью-Йорке

    Стала известна тема встречи Трампа и Порошенко в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    На грядущей встрече Петра Порошенко и Дональда Трампа в Нью-Йорке будет обсуждаться ситуация в Донбассе. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

    Павел Климкин: «Будем обсуждать ситуацию вокруг оккупированного Донбасса и общую тактику».

    Среди других вопросов повестки дня Климкин назвал сотрудничество в сфере безопасности и содействие США в продвижении украинских реформ, сообщает «Украинская правда».

    Ранее в Белом доме подтвердили, что 21 сентября в Нью-Йорке Дональд Трамп встретится с лидерами Украины, Турции и Афганистана. Позже американский президент проведет рабочий ланч с лидерами Южной Кореи и Японии для обсуждения северокорейской проблемы.

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