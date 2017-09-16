Путин назвал главное качество в людях

Президент России Владимир Путин в интервью киргизскому телеканалу
«Ала-Тоо 24» рассказал, какое качество считает в людях самым главным.
Владимир Путин, президент РФ: «Самое главное для меня — это надежность; одна из важнейших характеристик в надежности — это умение исполнять то, о чем договорились, держать слово».
По словам российского лидера, президент Киргизии умеет держать слово. Своего киргизского коллегу Путин назвал ярким и эмоциональным человеком.
В минувший четверг в Сочи Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и в тот же день дал интервью киргизскому телеканалу.
По словам российского лидера, президент Киргизии умеет держать слово. Своего киргизского коллегу Путин назвал ярким и эмоциональным человеком.
В минувший четверг в Сочи Владимир Путин провел переговоры с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым и в тот же день дал интервью киргизскому телеканалу.
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