Путин обсудил с главой Киргизии активизацию отношений внутри ЕАЭС

Владимир Путин в Сочи принял главу Киргизии Алмазбека Атамбаева. Обсуждали расширение международного сотрудничества на евразийском пространстве.

Собеседники отметили, что объем взаимодействия между Россией и Киргизией растет.



Владимир Путин, президент РФ: «Растет товарооборот, есть подвижки практически по всем направлениям. Мы отмечаем — и вы тоже об этом говорили, — что после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС наблюдается активизация экономических связей с другими участниками объединения. Все это позитивные тренды, мы очень рады. Но, конечно, нужно, наверное, повнимательнее на некоторые вопросы нам посмотреть».



Алмазбек Атамбаев: «Мы должны делать все для того, чтобы этот уровень отношений между нашими странами, которого мы добились, развивался дальше, поднимался выше».



Ожидается, что в ходе встречи лидеры также обсудят вопросы региональной безопасности, борьбу с международным терроризмом и реализацию договоренностей, достигнутых во время прошлого визита Атамбаева в Россию.