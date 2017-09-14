Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
15 сентября, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.09, 19:08
    Путин обсудил с главой Киргизии активизацию отношений внутри ЕАЭС. ЕврАзЭС/ЕАЭС, Киргизия, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с главой Киргизии активизацию отношений внутри ЕАЭС

    Путин обсудил с главой Киргизии активизацию отношений внутри ЕАЭС

    комментировать
    Путин обсудил с главой Киргизии активизацию отношений внутри ЕАЭС

    Путин обсудил с главой Киргизии активизацию отношений внутри ЕАЭС

    Путин обсудил с главой Киргизии активизацию отношений внутри ЕАЭС

      Владимир Путин в Сочи принял главу Киргизии Алмазбека Атамбаева. Обсуждали расширение международного сотрудничества на евразийском пространстве.

      Собеседники отметили, что объем взаимодействия между Россией и Киргизией растет.

      Владимир Путин, президент РФ: «Растет товарооборот, есть подвижки практически по всем направлениям. Мы отмечаем — и вы тоже об этом говорили, — что после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС наблюдается активизация экономических связей с другими участниками объединения. Все это позитивные тренды, мы очень рады. Но, конечно, нужно, наверное, повнимательнее на некоторые вопросы нам посмотреть».

      Алмазбек Атамбаев: «Мы должны делать все для того, чтобы этот уровень отношений между нашими странами, которого мы добились, развивался дальше, поднимался выше».

      Ожидается, что в ходе встречи лидеры также обсудят вопросы региональной безопасности, борьбу с международным терроризмом и реализацию договоренностей, достигнутых во время прошлого визита Атамбаева в Россию.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru