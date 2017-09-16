Чудо-водоросль: «НашПотребНадзор» проверил морскую капусту из российских магазинов

Китайский Минздрав внес ламинарию в национальный реестр лекарств. В морской капусте в два раза больше фосфора, в 16 раз — железа и в 40 раз — натрия, чем в ее белокочанной родственнице. А еще — витамины, полисахариды и клетчатка.
Эта неказистая бурая трава — настоящее сокровище со дна морского, но если чудо-водоросль вырастили в грязной воде, в ней можно обнаружить тяжелые металлы, токсины и химикаты, которые есть в нефти и машинном масле.
Продается морская капуста в пластиковых и жестяных банках и сухими пластинами. Сухая хранится дольше всего — три года. На год меньше держатся водоросли в консервной банке. А ламинария в пластиковой упаковке съедобна всего 10 дней. Да и то за счет консервантов.
Но в капусте из жестяной банки меньше всего витаминов, ведь стерилизуются любые консервы при 120 градусах. Морская зелень из пластика содержит витаминов больше, потому что варилась на щадящих 80 градусах.
Программа «НашПотребНадзор» отправила на анализ в независимую лабораторию пять банок с консервированной морской капустой от разных производителей, популярных среди россиян.
Первым делом в консервах искали тяжелые металлы и токсины. Водоросли, как губка, впитывают все, что находится в морской воде. В некоторых образцах нашли и тяжелые металлы, и отходы промышленного производства, но в пределах нормы. Зато йода во всех образцах оказалось действительно много.
Какие производители экономят на количестве водорослей в банке и у какого салата оказались странный запах и посторонние привкусы, расскажет сюжет программы «НашПотребНадзор».
Продается морская капуста в пластиковых и жестяных банках и сухими пластинами. Сухая хранится дольше всего — три года. На год меньше держатся водоросли в консервной банке. А ламинария в пластиковой упаковке съедобна всего 10 дней. Да и то за счет консервантов.
Но в капусте из жестяной банки меньше всего витаминов, ведь стерилизуются любые консервы при 120 градусах. Морская зелень из пластика содержит витаминов больше, потому что варилась на щадящих 80 градусах.
Программа «НашПотребНадзор» отправила на анализ в независимую лабораторию пять банок с консервированной морской капустой от разных производителей, популярных среди россиян.
Первым делом в консервах искали тяжелые металлы и токсины. Водоросли, как губка, впитывают все, что находится в морской воде. В некоторых образцах нашли и тяжелые металлы, и отходы промышленного производства, но в пределах нормы. Зато йода во всех образцах оказалось действительно много.
Какие производители экономят на количестве водорослей в банке и у какого салата оказались странный запах и посторонние привкусы, расскажет сюжет программы «НашПотребНадзор».
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