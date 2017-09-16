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  • 16.09, 19:37
    Кунжут: почему в Азии его считают лекарством. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКунжут: почему в Азии его считают лекарством

    Кунжут: почему в Азии его считают лекарством

    1 комментарий
    Кунжут: почему в Азии его считают лекарством

    Кунжут: почему в Азии его считают лекарством

    Кунжут: почему в Азии его считают лекарством

      Любовь человечества к кунжуту длится десятки столетий. О целебных свойствах семян упоминает уже в XVI веке до нашей эры «Папирус Эберса» — древнеегипетский медицинский справочник.

      Для российских почв эта теплолюбивая культура не очень типична. Кунжут активно выращивают в Африке, Средней Азии, а также в Индии. А крупнейшие потребители этих семян — Япония и Китай.

      Кунжут действительно очень позитивно влияет на здоровье. В аптеках в Японии, например, продают ячменно-кунжутный чай. Написано, что 350 мл в день помогут снизить давление за счет пептидов, которые извлечены именно из зерен кунжута.

      Эффективность этих веществ была доказана японскими учеными еще 10 лет назад. Добровольцам предложили в течение определенного времени готовить еду только на кунжутном масле, и эксперимент показал у них снижение артериального давления и уровня окисления липидов — одного из основных элементов мембран всех клеток нашего тела.

      В кунжутном масле присутствует фенольный антиоксидант сезамол, который обладает всеми антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами и препятствует преждевременному старению.

      Причем исследования показали, что черный кунжут действует значительно сильнее, чем белый. В опытах индийских ученых сезамол показал эффективность даже при облучении радиацией.

      Другие индийские ученые обнаружили, что кунжутное масло усиливает эффект лекарств против диабета второго типа. А еще семена очищают сосуды от холестериновых бляшек — за счет действия фитостеринов и жирных кислот.

      Кунжут также невероятно богат кальцием: в 100 граммах семян его содержится 975 миллиграммов — практически суточная норма. Впрочем, усваивается он хуже, чем из молока, творога или сыра.

      Подробности и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».

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