Кунжут: почему в Азии его считают лекарством

Любовь человечества к кунжуту длится десятки столетий. О целебных свойствах семян упоминает уже в XVI веке до нашей эры «Папирус Эберса» — древнеегипетский медицинский справочник.
Для российских почв эта теплолюбивая культура не очень типична. Кунжут активно выращивают в Африке, Средней Азии, а также в Индии. А крупнейшие потребители этих семян — Япония и Китай.
Кунжут действительно очень позитивно влияет на здоровье. В аптеках в Японии, например, продают ячменно-кунжутный чай. Написано, что 350 мл в день помогут снизить давление за счет пептидов, которые извлечены именно из зерен кунжута.
Эффективность этих веществ была доказана японскими учеными еще 10 лет назад. Добровольцам предложили в течение определенного времени готовить еду только на кунжутном масле, и эксперимент показал у них снижение артериального давления и уровня окисления липидов — одного из основных элементов мембран всех клеток нашего тела.
В кунжутном масле присутствует фенольный антиоксидант сезамол, который обладает всеми антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами и препятствует преждевременному старению.
Причем исследования показали, что черный кунжут действует значительно сильнее, чем белый. В опытах индийских ученых сезамол показал эффективность даже при облучении радиацией.
Другие индийские ученые обнаружили, что кунжутное масло усиливает эффект лекарств против диабета второго типа. А еще семена очищают сосуды от холестериновых бляшек — за счет действия фитостеринов и жирных кислот.
Кунжут также невероятно богат кальцием: в 100 граммах семян его содержится 975 миллиграммов — практически суточная норма. Впрочем, усваивается он хуже, чем из молока, творога или сыра.
Подробности и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
Кунжут действительно очень позитивно влияет на здоровье. В аптеках в Японии, например, продают ячменно-кунжутный чай. Написано, что 350 мл в день помогут снизить давление за счет пептидов, которые извлечены именно из зерен кунжута.
Эффективность этих веществ была доказана японскими учеными еще 10 лет назад. Добровольцам предложили в течение определенного времени готовить еду только на кунжутном масле, и эксперимент показал у них снижение артериального давления и уровня окисления липидов — одного из основных элементов мембран всех клеток нашего тела.
В кунжутном масле присутствует фенольный антиоксидант сезамол, который обладает всеми антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами и препятствует преждевременному старению.
Причем исследования показали, что черный кунжут действует значительно сильнее, чем белый. В опытах индийских ученых сезамол показал эффективность даже при облучении радиацией.
Другие индийские ученые обнаружили, что кунжутное масло усиливает эффект лекарств против диабета второго типа. А еще семена очищают сосуды от холестериновых бляшек — за счет действия фитостеринов и жирных кислот.
Кунжут также невероятно богат кальцием: в 100 граммах семян его содержится 975 миллиграммов — практически суточная норма. Впрочем, усваивается он хуже, чем из молока, творога или сыра.
Подробности и рецепты — в сюжете программы «Еда живая и мертвая».
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