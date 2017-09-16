Глава МОК попросил НХЛ отпустить хоккеистов в Пхёнчхан

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах обратился к владельцам клубов НХЛ с просьбой не препятствовать участию игроков национальных сборных в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском в Пхёнчхане.
Глава МОК отметил, что решение НХЛ понять сложно.
Томас Бах, президент МОК: «Мне жаль игроков, потому что они хотели вернуться на Олимпиаду. Я разочарован, что НХЛ не позволила игрокам ехать в Пхёнчхан. Это тяжело понять. Я хочу, чтобы некоторые из владельцев клубов НХЛ проявили свою признательность игрокам и позволили им участвовать в Олимпиаде».
НХЛ еще в апреле текущего года объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года ради Олимпиады, добавив при этом, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. Однако спустя месяц комиссар НХЛ озвучил окончательное решение лиги: никто из игроков лиги в Южную Корею не поедет.
Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин поначалу заявляли, что поедут на Олимпиаду, несмотря на запреты. Однако накануне Овечкин официально объявил, что все же не сможет выступить за сборную России.
Томас Бах, президент МОК: «Мне жаль игроков, потому что они хотели вернуться на Олимпиаду. Я разочарован, что НХЛ не позволила игрокам ехать в Пхёнчхан. Это тяжело понять. Я хочу, чтобы некоторые из владельцев клубов НХЛ проявили свою признательность игрокам и позволили им участвовать в Олимпиаде».
#ThomasBach appeals to owners of #NHL teams to allow players to compete at #Pyeongchang2018 https://t.co/O19CN5cJ14 #hockey #olympics— insidethegames (@insidethegames) September 16, 2017
НХЛ еще в апреле текущего года объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года ради Олимпиады, добавив при этом, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. Однако спустя месяц комиссар НХЛ озвучил окончательное решение лиги: никто из игроков лиги в Южную Корею не поедет.
Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин поначалу заявляли, что поедут на Олимпиаду, несмотря на запреты. Однако накануне Овечкин официально объявил, что все же не сможет выступить за сборную России.
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