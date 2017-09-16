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  • 16.09, 09:02

    Глава МОК попросил НХЛ отпустить хоккеистов в Пхёнчхан

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    Глава МОК попросил НХЛ отпустить хоккеистов в Пхёнчхан

    Глава МОК попросил НХЛ отпустить хоккеистов в Пхёнчхан

    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах обратился к владельцам клубов НХЛ с просьбой не препятствовать участию игроков национальных сборных в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском в Пхёнчхане.

    Глава МОК отметил, что решение НХЛ понять сложно.

    Томас Бах, президент МОК: «Мне жаль игроков, потому что они хотели вернуться на Олимпиаду. Я разочарован, что НХЛ не позволила игрокам ехать в Пхёнчхан. Это тяжело понять. Я хочу, чтобы некоторые из владельцев клубов НХЛ проявили свою признательность игрокам и позволили им участвовать в Олимпиаде».


    НХЛ еще в апреле текущего года объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года ради Олимпиады, добавив при этом, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. Однако спустя месяц комиссар НХЛ озвучил окончательное решение лиги: никто из игроков лиги в Южную Корею не поедет.

    Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин поначалу заявляли, что поедут на Олимпиаду, несмотря на запреты. Однако накануне Овечкин официально объявил, что все же не сможет выступить за сборную России.

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