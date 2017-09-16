Полиция задержала мужчину с ножом в лондонском метро

Полиция Лондона после взрыва в подземке задержала в метро вооруженного ножом мужчину.
Задержанный заявил, что носит нож для самообороны. Мужчину задержали на станции Acton Town. Его поместили под стражу по подозрению в незаконном ношении оружия, передает ТАСС.
В Великобритании сейчас уровень террористической угрозы поднят до наивысшего критического. Накануне утром на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, пострадали около 30 человек. По оценкам правоохранителей, самодельная бомба не сработала в полную силу.
PC Dave and PC Chim just stopped male identified on tube with a knife. Positive stop knife «for my own protection» #OpRenounce #noexcuse pic.twitter.com/gbArQxlNJb— Acton Central Police (@MPSActonCentral) 15 сентября 2017 г.
В Великобритании сейчас уровень террористической угрозы поднят до наивысшего критического. Накануне утром на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв, пострадали около 30 человек. По оценкам правоохранителей, самодельная бомба не сработала в полную силу.
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