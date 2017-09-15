Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 15.09, 20:55

    В Белгороде разбираются, как голова голубя попала в банку с консервами

    1 комментарий
    • Фото: vk.com
    В Белгороде разбираются, как голова голубя попала в банку с консервами

    В Белгороде разбираются, как голова голубя попала в банку с консервами

    В Белгороде разбираются, как голова голубя попала в банку с консервами
  • Фото: vk.com

    • В белгородской компании, выпускающей консервированную кукурузу, пообещали разобраться, каким образом в банке оказалась голова птицы.

    Студентка приобрела банку консервов с кукурузой. Девушка открыла ее на ужин и увидела внутри голову мертвой птицы. «Сюрприз» в банке она запечатлела на камеру, снимок опубликовала в Интернете.

    Сотрудники предприятия, которое выпустило эту банку, сообщили, что намерены разобраться с этой историей. Как сообщила заведующая лабораторией ОАО «Белгородские молочные продукты» Оксана Зайцева, подобное технологически невозможно. Производство на предприятии закрытое, голову птицы было бы видно.

    Оксана Зайцева: «Початки перерабатываются в цеху первичной переработки, зерно с них снимается, промывается, продувается, на линию закладки идет по одному зернышку».

    Предприятие предложило девушке продукцию взамен банки, в которой оказалась голова птицы. Однако она хочет получить денежную компенсацию переводом на электронный кошелек, сообщает РИА Новости.

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