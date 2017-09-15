Минфин Белоруссии подтвердил получение российского кредита в $700 млн

Белоруссия получила средства государственного финансового кредита России объемом в 700 млн долларов.
Средства в полном объеме были зачислены 15 сентября на счет белорусского Минфина, сообщили в ведомстве.
Правительство России одобрило выделение Белоруссии 700 миллионов долларов на обслуживание госдолга в августе текущего года. Как следует из распоряжения российского кабмина, кредит предоставлен на выполнение обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.
Погашаться он будет двумя ежегодными траншами — в апреле и октябре — начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.
Правительство России одобрило выделение Белоруссии 700 миллионов долларов на обслуживание госдолга в августе текущего года. Как следует из распоряжения российского кабмина, кредит предоставлен на выполнение обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.
Погашаться он будет двумя ежегодными траншами — в апреле и октябре — начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.
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