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  • 15.09, 19:24

    Минфин Белоруссии подтвердил получение российского кредита в $700 млн

    1 комментарий

    Минфин Белоруссии подтвердил получение российского кредита в $700 млн

    Минфин Белоруссии подтвердил получение российского кредита в $700 млн

    Белоруссия получила средства государственного финансового кредита России объемом в 700 млн долларов.

    Средства в полном объеме были зачислены 15 сентября на счет белорусского Минфина, сообщили в ведомстве.

    Правительство России одобрило выделение Белоруссии 700 миллионов долларов на обслуживание госдолга в августе текущего года. Как следует из распоряжения российского кабмина, кредит предоставлен на выполнение обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.

    Погашаться он будет двумя ежегодными траншами — в апреле и октябре — начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.

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