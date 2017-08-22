Правительство РФ одобрило предоставление Белоруссии кредита на $700 млн

Правительство России готово выделить Белоруссии государственный кредит в размере 700 миллионов долларов на обслуживание госдолга. Распоряжение об одобрении соответствующего проекта соглашения опубликовано на официальном портале правовой информации.
Как следует из документа, РФ предоставит Белоруссии государственный финансовый кредит в размере 700 млн долларов на выполнение обязательств Минска перед Москвой по ранее полученному займу.
Согласно проекту, кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами — в апреле и октябре — начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.
Минфину и МИД России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующее соглашение.
Согласно проекту, кредит будет погашаться двумя ежегодными траншами — в апреле и октябре — начиная с 2018 года. Сумма траншей будет постепенно расти: с 2,5% от суммы в первые несколько лет до 9,5% в апреле и октябре 2027 года.
Минфину и МИД России поручено провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соответствующее соглашение.
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