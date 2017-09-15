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  • 15.09, 17:52
    В Смольном сообщили о заграничном следе при телефонных атаках на Петербург. Санкт-Петербург, Смольный, телефонный терроризм, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Смольном сообщили о заграничном следе при телефонных атаках на Петербург

    В Смольном сообщили о заграничном следе при телефонных атаках на Петербург

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    В Смольном сообщили о заграничном следе при телефонных атаках на Петербург

    В Смольном сообщили о заграничном следе при телефонных атаках на Петербург

      Спустя сутки после масштабной волны анонимных звонков о заминировании происходящее прокомментировали в Смольном.

      Сегодня исполняющий обязанности губернатора Александр Говорунов ответил на вопросы журналистов. По его словам, звонки о заминировании торговых центров и административных зданий в Петербург поступали из-за границы.

      Алгоритм действий в подобных ситуациях спецслужбы отработали еще в прошлом году. Тогда «минеры» обрушились на петербургских бизнесменов. Они требовали деньги за прекращение телефонных атак.

      Если в 2016-м, как заявил Говорунов, все звонки поступали с Украины, то на этот раз цели и точное местоположение тех, кто рассылал угрозы, пока не известны.

      Александр Говорунов, и. о. губернатора Санкт-Петербурга: «С каких конкретно площадок шли звонки вчера, я пока сказать не могу. Специалисты работают, я не сомневаюсь, что мы это установим. Но еще раз подчеркиваю: всё, что нас не убивает, делает нас сильнее. Как бы ни тяжело, ни противно не было от действий этих моральных уродов, город здесь приобретает еще и опыт».

      Накануне волна эвакуаций прокатилась по всей стране. Только в Петербурге неизвестные по телефону обещали подорвать 31 здание: это торговые центры, здания администрации, ЗакС, жилые дома. Атака коснулась нескольких тысяч горожан.

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