В Петербурге из-за анонимов началась эвакуация в жилых домах

Телефонные террористы продолжают атаку на Петербург. Помимо ТРК и зданий администраций звонки о заминировании коснулись жилых зданий.
Стало известно о закрытии еще одного торгового центра в Приморском районе. По словам очевидцев, оцепление выставили на Комендантской площади и части Комендантского проспекта, что спровоцировало транспортный коллапс.
Пробки образовались на Богатырском проспекте, а также на проспекте Испытателей, Гаккелевской и Долгоозерной улицах. Также в эти минуты идет эвакуация жилого дома на канале Грибоедова.
Говорить о точном количестве удаленно заминированных объектов после полудня было не то что сложно, — бессмысленно. Новые сообщения в дежурные части поступали с частотой один звонок в две минуты. В итоге вместо работы, шопинга и встреч — свыше 20 тысяч человек оказались на улице, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Покидать здание посреди дня, кажется, уже привычное мероприятие. Тысячи посетителей и работников ТРК выходили на улицу вполне послушно. Да только заглянуть в календарь и сводки погоды не все перед этим успели.
Однако померзнуть или даже принять водные процедуры под дождем сотням людей, которые не могли всё бросить и уйти домой, в большинстве случаев пришлось на протяжении нескольких часов. Хоть у главной грозы лжеминеров и очень чуткое и срабатывающее моментально диагностическое оборудование, но и им — четвероногим гвардейцам — быстро все эти тысячи и тысячи квадратных метров было не обследовать.
Хорошо, что для охраны многочисленных комплексов подобные ситуации — почти рутина. После активизации телефонных террористов секьюрити солидных фирм даже проводили учения по эвакуации. Так что повторять ее готовы хоть по 20 раз в день.
Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения «За безопасность»: «На каждом объекте есть начальник охраны. Охранники работают на объектах постоянно. Они его хорошо знают. Соответственно, эвакуация — это часть их работы».
А чья же работа — такая массовая телефонная диверсия? Официальные выводы, конечно, пока не сделаны. Но в правоохранительных органах в неслучайных связях подозревают продвинутых украинских пользователей систем IP-телефонии.
Александр Красников, технический директор телекоммуникационной компании: «Принципиально есть программы, которые позволяют звонить по заранее подготовленному списку номеров. Программа автодозвона может проигрывать эти номера постоянно. Эти программы есть в бесплатном доступе в Интернете. Для их использования ничего особенно не требуется».
Действительно, времена такие, что и хакер на диване — просто диверсионный спецназ. А самое главное, что держать в напряжении телефонные террористы из-за рубежа в теории могут Петербург и остальную Россию сколь угодно долго.
Эвакуация после каждого ложного сообщения — неизбежность. Получается, пока самое эффективное оружие в этой гибридной войне — заклинать лжеминеров, перефразируя слова популярной песни: «Не звони мне, не звони».
Пробки образовались на Богатырском проспекте, а также на проспекте Испытателей, Гаккелевской и Долгоозерной улицах. Также в эти минуты идет эвакуация жилого дома на канале Грибоедова.
Говорить о точном количестве удаленно заминированных объектов после полудня было не то что сложно, — бессмысленно. Новые сообщения в дежурные части поступали с частотой один звонок в две минуты. В итоге вместо работы, шопинга и встреч — свыше 20 тысяч человек оказались на улице, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Покидать здание посреди дня, кажется, уже привычное мероприятие. Тысячи посетителей и работников ТРК выходили на улицу вполне послушно. Да только заглянуть в календарь и сводки погоды не все перед этим успели.
Однако померзнуть или даже принять водные процедуры под дождем сотням людей, которые не могли всё бросить и уйти домой, в большинстве случаев пришлось на протяжении нескольких часов. Хоть у главной грозы лжеминеров и очень чуткое и срабатывающее моментально диагностическое оборудование, но и им — четвероногим гвардейцам — быстро все эти тысячи и тысячи квадратных метров было не обследовать.
Хорошо, что для охраны многочисленных комплексов подобные ситуации — почти рутина. После активизации телефонных террористов секьюрити солидных фирм даже проводили учения по эвакуации. Так что повторять ее готовы хоть по 20 раз в день.
Дмитрий Курдесов, руководитель общественного движения «За безопасность»: «На каждом объекте есть начальник охраны. Охранники работают на объектах постоянно. Они его хорошо знают. Соответственно, эвакуация — это часть их работы».
А чья же работа — такая массовая телефонная диверсия? Официальные выводы, конечно, пока не сделаны. Но в правоохранительных органах в неслучайных связях подозревают продвинутых украинских пользователей систем IP-телефонии.
Александр Красников, технический директор телекоммуникационной компании: «Принципиально есть программы, которые позволяют звонить по заранее подготовленному списку номеров. Программа автодозвона может проигрывать эти номера постоянно. Эти программы есть в бесплатном доступе в Интернете. Для их использования ничего особенно не требуется».
Действительно, времена такие, что и хакер на диване — просто диверсионный спецназ. А самое главное, что держать в напряжении телефонные террористы из-за рубежа в теории могут Петербург и остальную Россию сколь угодно долго.
Эвакуация после каждого ложного сообщения — неизбежность. Получается, пока самое эффективное оружие в этой гибридной войне — заклинать лжеминеров, перефразируя слова популярной песни: «Не звони мне, не звони».
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