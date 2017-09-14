Северную столицу накрыла волна анонимных сообщений о заминировании

Сегодня в течение дня поступают анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в ТЦ, администрациях и отелях.
Сообщается, что днем поступил звонок о заминировании администрации Центрального района. Сейчас проходит эвакуация чиновников из здания на Невском проспекте, 176, передают очевидцы в соцсетях. Кроме того, людей выводят из соседнего здания, где расположен многофункциональный центр и ресторан «Амроц». Следом анонимы сообщили о заминировании администрации Приморского района и гостиницы на Васильевском острове.
Начиная с полудня в Петербурге также прошла эвакуация в десяти торговых центрах в разных районах. Между тем, как передает «Интерфакс», ранее более 90% звонков с угрозами взрывов в российских городах поступили по каналам IP-телефонии с территории Украины. При этом РИА Новости отмечает, что к звонкам могут иметь отношение члены запрещенной в РФ организации ИГИЛ.
Напомним: последние два дня анонимы сообщают о бомбах в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, вокзалах сразу в нескольких городах России. Только в Москву за минувшие сутки поступило более 60 сигналов о якобы заминировании. Среди объектов, с которых проводилась эвакуация, была и Красная площадь.
Начиная с полудня в Петербурге также прошла эвакуация в десяти торговых центрах в разных районах. Между тем, как передает «Интерфакс», ранее более 90% звонков с угрозами взрывов в российских городах поступили по каналам IP-телефонии с территории Украины. При этом РИА Новости отмечает, что к звонкам могут иметь отношение члены запрещенной в РФ организации ИГИЛ.
Напомним: последние два дня анонимы сообщают о бомбах в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, вокзалах сразу в нескольких городах России. Только в Москву за минувшие сутки поступило более 60 сигналов о якобы заминировании. Среди объектов, с которых проводилась эвакуация, была и Красная площадь.
Комментарии