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  • 14.09, 16:06

    Северную столицу накрыла волна анонимных сообщений о заминировании

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    Северную столицу накрыла волна анонимных сообщений о заминировании

    Северную столицу накрыла волна анонимных сообщений о заминировании

    Сегодня в течение дня поступают анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в ТЦ, администрациях и отелях.

    Сообщается, что днем поступил звонок о заминировании администрации Центрального района. Сейчас проходит эвакуация чиновников из здания на Невском проспекте, 176, передают очевидцы в соцсетях. Кроме того, людей выводят из соседнего здания, где расположен многофункциональный центр и ресторан «Амроц». Следом анонимы сообщили о заминировании администрации Приморского района и гостиницы на Васильевском острове.

    Начиная с полудня в Петербурге также прошла эвакуация в десяти торговых центрах в разных районах. Между тем, как передает «Интерфакс», ранее более 90% звонков с угрозами взрывов в российских городах поступили по каналам IP-телефонии с территории Украины. При этом РИА Новости отмечает, что к звонкам могут иметь отношение члены запрещенной в РФ организации ИГИЛ.

    Напомним: последние два дня анонимы сообщают о бомбах в аэропортах, гостиницах, торговых центрах, вокзалах сразу в нескольких городах России. Только в Москву за минувшие сутки поступило более 60 сигналов о якобы заминировании. Среди объектов, с которых проводилась эвакуация, была и Красная площадь.

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