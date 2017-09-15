«Своё»: в усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерских продуктов

В подмосковной усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерской еды с лаконичным названием «Своё».

Для участников это название имеет глубокий и вполне конкретный смысл — практически философия жизни.



Татьяна Ерёмкина: «Меня зовут Ерёмкина Татьяна. Если вы заметили, и колбаса называется „Ерёмкина Татьяна“. Почему я выбрала под бренд именно свою фамилию и имя? Потому что я горжусь тем, что я делаю».



В течение трех дней любители русской кухни и отечественных продуктов смогут познакомиться с лучшими фермерами страны, попробовать и оценить продукцию без вредных примесей и удобрений, выбрать и купить самое вкусное.