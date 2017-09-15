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  • 15.09, 19:24
    «Своё»: в усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерских продуктов. еда, Московская область, продукты, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Своё»: в усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерских продуктов

    «Своё»: в усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерских продуктов

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    «Своё»: в усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерских продуктов

    «Своё»: в усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерских продуктов

    «Своё»: в усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерских продуктов

      В подмосковной усадьбе «Архангельское» стартовал фестиваль фермерской еды с лаконичным названием «Своё».

      Для участников это название имеет глубокий и вполне конкретный смысл — практически философия жизни.

      Татьяна Ерёмкина: «Меня зовут Ерёмкина Татьяна. Если вы заметили, и колбаса называется „Ерёмкина Татьяна“. Почему я выбрала под бренд именно свою фамилию и имя? Потому что я горжусь тем, что я делаю».

      В течение трех дней любители русской кухни и отечественных продуктов смогут познакомиться с лучшими фермерами страны, попробовать и оценить продукцию без вредных примесей и удобрений, выбрать и купить самое вкусное.

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