В Москве шесть человек пострадали из-за падающих от урагана деревьев

Ураганный ветер повалил 40 деревьев в Москве, несколько человек пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, четверо пострадавших направлены в городские больницы, еще двое отказались от госпитализации. Известно, что пострадали три женщины, двое мужчин и 10-летний ребенок.
Источник: «По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных — средней тяжести».
По данным другого источника, ураганный ветер в Москве повалил не менее 40 деревьев. Фотографии с последствиями разгула стихии жители столицы публикуют в социальных сетях.
Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве. Отмечалось, что ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 25 метров в секунду.
Источник: «По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных — средней тяжести».
По данным другого источника, ураганный ветер в Москве повалил не менее 40 деревьев. Фотографии с последствиями разгула стихии жители столицы публикуют в социальных сетях.
Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве. Отмечалось, что ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 25 метров в секунду.
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