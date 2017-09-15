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  • 15.09, 17:52

    В Москве шесть человек пострадали из-за падающих от урагана деревьев

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    • Фото: @nata_tata_krasota / instagram.com
    В Москве шесть человек пострадали <nobr>из-за</nobr> падающих от урагана деревьев

    В Москве шесть человек пострадали из-за падающих от урагана деревьев

    В Москве шесть человек пострадали <nobr>из-за</nobr> падающих от урагана деревьев
  • Фото: @nata_tata_krasota / instagram.com

    • Ураганный ветер повалил 40 деревьев в Москве, несколько человек пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По словам собеседника агентства, четверо пострадавших направлены в городские больницы, еще двое отказались от госпитализации. Известно, что пострадали три женщины, двое мужчин и 10-летний ребенок.

    Источник: «По предварительной оценке, состояние одного госпитализированного тяжелое, остальных — средней тяжести».

    По данным другого источника, ураганный ветер в Москве повалил не менее 40 деревьев. Фотографии с последствиями разгула стихии жители столицы публикуют в социальных сетях.

    #ураган

    Публикация от Anton (@antoshakorobov)











    Ранее столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве. Отмечалось, что ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 25 метров в секунду.

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