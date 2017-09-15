В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

Экстренное предупреждение:

Синоптики Росгидромет предупредили об усилении ветра до 20–25 м/с:https://t.co/nPSOQNLdjx — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) September 15, 2017

По данным Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны днем 15 сентября в Москве и Подмосковье ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 25 метров в секунду.Прогноз распространяется также на вечер и ночь 16 сентября.В МЧС призвали москвичей и гостей столицы соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от стихии под деревьями.