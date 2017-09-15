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  • 15.09, 13:21

    В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

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    В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

    В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

    Столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве.

    По данным Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны днем 15 сентября в Москве и Подмосковье ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 25 метров в секунду.

    Прогноз распространяется также на вечер и ночь 16 сентября.

    В МЧС призвали москвичей и гостей столицы соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от стихии под деревьями.

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