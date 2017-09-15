В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

Столичное ГУ МЧС распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве.
По данным Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны днем 15 сентября в Москве и Подмосковье ожидаются сильный дождь, гроза и усиление ветра до 25 метров в секунду.
Прогноз распространяется также на вечер и ночь 16 сентября.
В МЧС призвали москвичей и гостей столицы соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от стихии под деревьями.
Прогноз распространяется также на вечер и ночь 16 сентября.
В МЧС призвали москвичей и гостей столицы соблюдать меры предосторожности, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться от стихии под деревьями.
Экстренное предупреждение:— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) September 15, 2017
Синоптики Росгидромет предупредили об усилении ветра до 20–25 м/с:https://t.co/nPSOQNLdjx
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