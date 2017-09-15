Cassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию

Космический зонд Cassini завершил свою многолетнюю миссию к Сатурну падением в облака
планеты-гиганта.
В 14:55 мск NASA сообщило о потере сигнала с исследовательского зонда, вскоре за этим аппарат «испарился» под воздействием атмосферы планеты.
Эрл Мэйз, руководитель миссии: «Это был прекрасный космический корабль, потрясающая команда. Я объявляю окончание миссии».
Это известие сотрудники миссии встретили аплодисментами, некоторые — слезами, сообщает РИА Новости.
Межпланетная станция Cassini стартовала с Земли в 1997-м и добралась до Сатурна в 2004-м. На протяжении 12 лет зонд изучал планету и ее кольца. Аппарат сделал громкие открытия. Он обнаружил моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан — на спутнике Энцелад. За время своей миссии Cassini передал полмиллиона снимков, а также собрал данные для целой серии научных исследований.
Эрл Мэйз, руководитель миссии: «Это был прекрасный космический корабль, потрясающая команда. Я объявляю окончание миссии».
Это известие сотрудники миссии встретили аплодисментами, некоторые — слезами, сообщает РИА Новости.
Межпланетная станция Cassini стартовала с Земли в 1997-м и добралась до Сатурна в 2004-м. На протяжении 12 лет зонд изучал планету и ее кольца. Аппарат сделал громкие открытия. Он обнаружил моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан — на спутнике Энцелад. За время своей миссии Cassini передал полмиллиона снимков, а также собрал данные для целой серии научных исследований.
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