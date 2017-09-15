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  • 15.09, 16:22
    Cassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию. НАСА, Сатурн, космос, наука и открытия, планеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВCassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию

    Cassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию

    2 комментария
    • Фото: @CassiniSaturn /twitter.com
    Cassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию

    Cassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию

    Cassini сгорел в атмосфере Сатурна и завершил свою миссию
    • Фото: @CassiniSaturn /twitter.com

      • Космический зонд Cassini завершил свою многолетнюю миссию к Сатурну падением в облака планеты-гиганта.

      В 14:55 мск NASA сообщило о потере сигнала с исследовательского зонда, вскоре за этим аппарат «испарился» под воздействием атмосферы планеты.

      Эрл Мэйз, руководитель миссии: «Это был прекрасный космический корабль, потрясающая команда. Я объявляю окончание миссии».

      Это известие сотрудники миссии встретили аплодисментами, некоторые — слезами, сообщает РИА Новости.

      смотретьКосмический зонд Cassini готовится «испариться» после многолетней миссии
      Космический зонд Cassini готовится «испариться» после многолетней миссии
      Межпланетная станция Cassini стартовала с Земли в 1997-м и добралась до Сатурна в 2004-м. На протяжении 12 лет зонд изучал планету и ее кольца. Аппарат сделал громкие открытия. Он обнаружил моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан — на спутнике Энцелад. За время своей миссии Cassini передал полмиллиона снимков, а также собрал данные для целой серии научных исследований.

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